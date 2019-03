Il Gran Premio di Formula 1 del Bahrein in streaming e in tv

Il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 – il secondo del Mondiale, sul circuito Sakhir di Manama – partirà oggi alle 17.10 (trasmesso da Sky e solo in differita, alle 21.30, da TV8). Le due Ferrari partono dalla prima fila: il monegasco Charles Leclerc, che ha fatto anche il nuovo record della pista, dalla prima posizione; il tedesco Sebastian Vettel dalla seconda.

Il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). In streaming si potrà seguire dalle piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Il Gran Premio d’Australia sarà trasmesso anche in chiaro, ma in differita, da TV8 a partire dalle 21.30.

Tutte le ventuno gare del Mondiale di Formula 1 saranno visibili dall’Italia soltanto in abbonamento su Sky, ad eccezione di cinque gare trasmesse anche in chiaro su TV8 (Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e l’ultima di Abu Dhabi).