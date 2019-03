Gli sconti di oggi per le “Offerte di primavera” di Amazon

Da ieri su Amazon ci sono le “Offerte di primavera”, cioè sconti e promozioni su molti prodotti di alcune particolari categorie e marche. Alcune offerte sono legate alla stagione in arrivo, altre invece riguardano oggetti che si utilizzano un po’ più spesso.

Attenzione: non tutte le offerte che vengono pubblicizzate durante queste giornate di sconto sono veramente convenienti come sembra. Amazon infatti calcola i suoi sconti sulla base del prezzo originale dell’oggetto in vendita. Spesso, però, capita che l’oggetto in sconto sia già stato in offerta in passato, oppure che il suo prezzo si fosse già comunque abbassato rispetto al prezzo originale. Per capire quanto state effettivamente risparmiando potete consultare Camelcamelcamel, che registra l’andamento dei prezzi dei prodotti in vendita su Amazon, e vi permette di scoprire qual è il prezzo massimo e il prezzo minimo a cui è arrivato in passato l’oggetto che vorreste comprare.

Alcuni prodotti saranno in sconto per alcuni giorni (fino al 7 aprile circa, alcuni anche oltre): qui trovate alcune delle offerte. Altri prodotti invece saranno in sconto soltanto per uno specifico giorno, o per qualche ora. Qui trovate quelle che Amazon chiama “offerte lampo”. Qui sotto invece abbiamo raccolto alcune delle offerte di oggi.

Cuffie Bose

Le cuffie Bose QuietComfort 35 II Wireless, integrate con Alexa, si trovano oggi a 299 euro (sul sito di Bose, lo stesso modello costa 380).

Gasatore SodaStream

Per oggi l’accrocchio per farsi l’acqua frizzante da sé costa 45 euro (una trentina di euro in meno rispetto a quanto è venduto di solito). La redazione del Post ne ha uno simile, anche se purtroppo in pochi possono goderne perché la regola del redattore che se ne occupa è più o meno «se non ti lacrimano gli occhi non è abbastanza gasata».

Per la cucina

La macchina per preparare la pasta fresca di Philips oggi costa 190 euro, se siete quel tipo di persona. È in offerta anche un estrattore Philips, a un prezzo piuttosto buono, ma ricordatevi quello che vi abbiamo detto sugli estrattori.

Spazzolini elettrici

Tra i prodotti in sconto (anche) oggi c’è lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 5 5000N, uno dei due spazzolini “smart” che vi avevamo già consigliato. Ha un timer che vi avverte se avete spazzolato abbastanza e si illumina se state premendo troppo: costa 82 euro invece che 169. Se però volete comunque spendere un po’ meno, ce n’è un altro che potreste preferire: l’Oral-B SmartSeries Teen. Ci sono sconti anche su diverse testine.

Tagliacapelli e regolabarba

Ve lo avevamo già detto: il redattore del Post che ama avere la testa liscia non tradirà mai il suo tagliacapelli Moser, ne ha due. Se vi piace avere la testa liscia quindi possiamo soltanto consigliarvi quello, come tagliacapelli. Oggi però trovate in sconto anche alcuni regolabarba e lamette, se volete essere lisci anche sul resto della testa. Se i vostri capelli si tagliano e non si rasano, c’è uno sconto anche su un kit di forbici professionali.

Attrezzi e strumenti

Avete bisogno di una levigatrice nuova? Ce ne sono due di Bosch con un grosso sconto. Ma trovate in offerta anche rivettatrici, fresatrici, pistole a spruzzo per verniciare e altri strumenti a più funzioni.

Asciugatrice

Tra gli sconti di oggi, ce n’è uno consistente su un’asciugatrice Candy. Siamo stati tutti scettici sulle asciugatrici, finché la redattrice che ne possiede una ci ha convinto con un racconto di maglie tiepide d’inverno.

Seggiolini auto per bambini

Come sa benissimo chi ha figli e come forse non sa chi non li ha, i seggiolini auto per bambini si dividono per “gruppo” basato su peso ed età dei bambini che possono viaggiarci sopra. Oggi ci sono sconti su vari modelli di seggiolini Foppapedretti: il modello Mydrive, del gruppo 0+/1 (che va bene dagli 0 ai 18 kg); il modello Isokompass, sempre del gruppo 0+/1 e il modello Rolling Fix, del gruppo 0+/1 anche lui.

Qui invece trovate una lista più ampia che comprende prodotti in sconto fino al 7 aprile:

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.