Oggi su Amazon ci sono sconti convenienti

Da oggi su Amazon ci sono le “Offerte di primavera”, cioè sconti e promozioni su molti prodotti di alcune particolari categorie e marche. Alcune offerte sono legate alla stagione in arrivo: ci sono sconti su molti elettrodomestici per le grandi pulizie, tagliaerba, decespugliatori, e alcune di quelle piscine che si montano in giardino, per esempio. Altre invece riguardano oggetti che si utilizzano un po’ più spesso. Alcuni prodotti sono scontati soltanto oggi, altri continueranno a esserlo per qualche giorno, fino al 7 aprile o anche oltre, in alcuni casi.

Attenzione: non tutte le offerte che vengono pubblicizzate durante queste giornate di sconto sono veramente convenienti come sembra. Amazon infatti calcola i suoi sconti sulla base del prezzo originale dell’oggetto in vendita. Spesso, però, capita che l’oggetto in sconto sia già stato in offerta in passato, oppure che il suo prezzo si fosse già comunque abbassato rispetto al prezzo originale. Per capire quanto state effettivamente risparmiando potete consultare Camelcamelcamel, che registra l’andamento dei prezzi dei prodotti in vendita su Amazon, e vi permette di scoprire qual è il prezzo massimo e il prezzo minimo a cui è arrivato in passato l’oggetto che vorreste comprare.

Per queste giornate di sconti, abbiamo messo insieme una selezione di prodotti per cui davvero si risparmia una somma significativa rispetto a quanto si spenderebbe di solito, tenendo conto che sugli oggetti meno costosi gli sconti sono prevedibilmente inferiori. Qui trovate la nostra lista, divisa per argomento.

Sommario: Sistemi di sicurezza e allarmi| Contenitori per il cibo e per la raccolta differenziata| Macchine fotografiche, obiettivi e schede di memoria| Prodotti Foppapedretti: carrellini, assi da stiro, scale | Cose per quasi genitori o neogenitori | Smartphone | Attrezzi | Spazzolini elettrici | Scooter elettrici autobilanciati | Cosmetici e smalti | Estrattori | Friggitrici “ad aria”, slow-cooker e altre cose per la cucina | Lamette ed epilatori | Televisori | Soffioni per la doccia e miscelatori | Cuffie Bluetooth | Cavi, caricabatterie, batterie esterne

Sistemi di sicurezza e allarmi

Ci sono sconti sui sistemi di sicurezza e videosorveglianza, sulle casseforti e sugli allarmi dell’azienda Yale, da segnalare a chi si agita molto quando sente rumori strani fuori dalle proprie finestre. Questo allarme per la casa che si gestisce da smartphone, per esempio, costa 460 euro invece di 560. L’offerta dura fino al 7 aprile.



Prodotti Joseph Joseph

Ci sono buoni sconti su molti prodotti dell’azienda britannica Joseph Joseph (si chiama così perché è stata fondata da due gemelli), che produce utensili per la cucina e il bagno che sono anche belli da guardare, e buoni contenitori per la conservazione e il trasporto del cibo, tra cui il portapranzo preferito dalla redazione del Post.

Tra gli oggetti Joseph Joseph scontati per oggi c’è un set di due contenitori fatti apposta per scaldare i cibi nel microonde e poi maneggiarli senza scottarsi (a 16 euro invece che 20), un tagliere che si ripiega quando è il momento di versare quello che hai tagliato nella padella, a 16 euro invece che 20 (sembra comodo), e i misurini in “cup” e “spoon” per seguire con rigore filologico le ricette americane (a 13 euro invece di 15).

Infine, c’è uno sconto anche sulla “stazione di riciclo”: una pattumiera alta 80 centimetri con quattro scomparti per dividere la spazzatura, con un filtro per i cattivi odori. Costerà 160 euro invece che 190 fino a metà aprile. Buona per chi non ricicla bene perché dice di non avere i bidoni giusti.



Macchine fotografiche, obiettivi e schede di memoria

Ci sono un po’ di offerte valide anche su macchine fotografiche e loro accessori. Fino al 31 marzo, la fotocamera compatta Olympus PEN E-PL9 costa 585 euro invece che 700, la fotocamera digitale Sony Alpha 7MR2 costa 1800 euro invece che 2000, l’obiettivo Sony con focale fissa FE 55 mm F1.8 ZA (nome lungo, ok, ma dobbiamo darvi tutte le informazioni) costa 800 euro invece che circa mille, il teleobiettivo Sony con zoom da 24-240 mm F3.5-6.3 (Full Frame, stabilizzatore ottico, Innesto E) costa 700 euro invece che gli 820 euro circa a cui lo si poteva trovare fino a ieri. Ci sono offerte anche sulle schede di memoria: la scheda SanDisk Extreme PRO UHS-II 64 GB costa 100 euro invece che 120, la scheda SanDisk Extreme Pro microSDXC da 400 GB costa 155 euro invece di 190. Le schede però sono in sconto soltanto oggi.



Prodotti Foppapedretti

Ci sono sconti su molti prodotti del marchio Foppapedretti. La scala, per esempio, costa 175 invece che 193, il carrellino pieghevole (o forse è più corretto dire arrotolabile) per la spesa oggi costa 39 invece che 59 e piace molto a una redattrice del Post.

Sull’attività dello stirare la redazione del Post è notoriamente polarizzata tra “stirare è una perdita di tempo, basta stendere le cose per bene e sei a posto” e “uscire di casa con una maglietta non stirata è una vergogna inaffrontabile”. Se fate parte del secondo gruppo, sappiate che l’asse da stiro di Foppapedretti costa 160 euro invece che 195 euro, fino a metà aprile. A quel punto date un’occhiata anche agli sconti sui ferri da stiro con caldaia, se siete così seri.



Cose per bambini molto piccoli (e quindi per quasi genitori o neogenitori di bambini)

A chi sta per avere un figlio può far comodo sapere che c’è un grosso sconto su due set di quei passeggini-che-sono-anche-altre-cose, sempre di Foppapedretti. Il set carrozzina-passeggino-seggiolino-per-auto oggi costa circa 300 euro invece che 400 ed è rosso, il set passeggino-seggiolino-per-auto costa 24o euro invece che 340 ed è grigio. Se state per avere figli o ne avete uno molto piccolo, fino al 7 aprile sono in sconto anche i pannolini Pampers (di varie taglie), i filtri di ricambio per il cosiddetto “Maialino” (il bidone mangiapannolini di Foppapedretti), e il seggiolone Tatamia di Peg Perego, a 195 euro invece che 250. Si risparmiano 20 euro anche sull’acquisto di una culla Chicco.

Se siete neogenitori, o avete amici neogenitori, date comunque uno sguardo anche a questa lista.



Smartphone

Ci sono offerte sugli smartphone Sony Xperia: il modello XZ3, per esempio, costa 619 euro invece di 799, il modello Xperia 10 Plus costa 385 euro invece di 429, il modello Xperia 10 costa 319 euro invece di 349.



Attrezzi

Ci sono molte promozioni su oggetti utili per fare lavoretti in casa e in giardino: alcuni strumenti di Black+Decker e moltissimi attrezzi e strumenti Stanley. Quando al redattore più esperto di bricolage è stato chiesto se Stanley fosse un marchio famoso per quanto riguarda gli attrezzi, ha risposto «è un po’ come se mi chiedeste se Gucci è famoso per quanto riguarda l’abbigliamento». L’abbiamo preso per un sì, quindi date un’occhiata a questo trapano avvitatore Stanley Fatmax, per esempio, che costa 160 euro invece dei soliti 180.



Spazzolini elettrici

Se state considerando di passare dallo spazzolino manuale a uno spazzolino elettrico, potrebbe essere il momento giusto: tra i prodotti in sconto oggi c’è lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 5 5000N, uno dei due spazzolini “smart” (sì, adesso anche gli spazzolini sono “smart”, non fate quella faccia) che vi avevamo già consigliato. Per la giornata di oggi potrete comprarlo a 82 euro invece che 169. Se però avete bisogno di qualche giorno per pensarci non vi preoccupate, anche se l’offerta sul primo spazzolino scade oggi, ce n’è un altro che rimarrà in offerta fino al 7 aprile: l’Oral-B SmartSeries Teen. Anche questo ha un timer che vi avverte se avete spazzolato abbastanza e si illumina se state premendo troppo. Ed è nero, perché è un adolescente ribelle. Costa 46 euro invece di 95.



Cosi elettrici a rotelle senza manico

Se avevate sempre desiderato uno di quegli aggeggi per spostarvi in città che sempre più spesso si vedono sui marciapiedi – Wikipedia li chiama “scooter elettrici autobilanciati” – oggi trovate sconti su due modelli prodotti da Segway: il Ninebot One S2 (a 500 euro invece di 600) e il Ninebot MiniLite (a 250 euro invece di 270).

Li segnaliamo un po’ di nascosto, perché notoriamente il direttore preferisce i monopattini.



Cosmetici e smalti

Fino al 7 aprile ci sono sconti fino al 30 per cento anche su alcuni cosmetici (di L’Oreal e Maybelline, ad esempio), tra cui un rossetto liquido “a lunga tenuta” dell’Oreal disponibile in vari colori (che costa 11 euro e 50 invece che 13). Sono in offerta anche molti smalti della famosa marca OPI, quelli con i nomi creativi, diciamo. Questo per esempio si chiama “Il mio chihuaha morde”, e costa 10 euro invece che 13.



Estrattori

Visto che arriva la bella stagione, ci sono sconti anche sugli estrattori: questo di Kenwood per esempio costa 235 euro invece di 400. Prima di comprare un estrattore, però, studiate la nostra lista dei migliori estrattori in vendita su Amazon.



Friggitrici “ad aria”, slow-cooker e altre cose per la cucina

C’è un redattore che è da tempo sedotto dall’idea dell’airfryer, un piccolo elettrodomestico che permette di cuocere vari tipi di cibo con l’effetto di una frittura, usando un solo cucchiaio d’olio e aria calda. I redattori cresciuti in aree della penisola in cui i fritti sono una cosa seria sono molto scettici, ma forse è il giorno per provare: l’airfryer di Philips oggi costa 140 euro invece di 230. Se vi sentite di sperimentare altri metodi di cottura non tradizionali, ci sono sconti anche sulle slow cooker. Le slow cooker sono pentole elettriche che permettono di mettere a cuocere in autonomia qualcosa che dovrebbe essere sobbollito o cotto a fuoco basso per ore ed ore: zuppe, stufati, arrosti, spezzatini. Le slow cooker lo fanno senza che voi dobbiate sorvegliarle. Da oggi e per qualche giorno, quella di Crock-Pot da due persone costa 34 euro invece di 44, e quella per cucinare per sei persone costa 119 euro invece che 149. Se invece siete affezionati ai metodi di cottura di una volta, ci sono buoni sconti anche sulle casseruole Staub, in genere costosissime, e su un modello di Minipimer multiaccessoriato.



Lamette ed epilatori

Ci sono offerte su diversi oggetti da usare per essere più lisci, in faccia, sulle gambe o altrove, a seconda delle preferenze. Per oggi la confezione da 18 lamette Gillette Mach3, per esempio, costa 30 euro invece di 39; la confezione da 16 lamette Gillette Fusion5 costa 32 euro invece di 40, la confezione da 10 di Gillette Fusion ProGlide costa 24 euro invece che 31. Si risparmiano 5 euro anche sulla confezione da 6 di lamette Gillette Venus Swirl, quelle per le gambe (in questo caso l’offerta durerà fino ad aprile). Sono sconti un po’ da supermercato ma se usate queste lamette di frequente magari può farvi comodo. Se invece vi interessano altri metodi di depilazione, l’epilatore Silk Epil di Braun (che ha diversi accessori per l’esfoliazione e la cura della pelle) oggi costa 92 euro invece di circa 190, e l’epilatore Beurer IPL 10000+ a luce pulsata è scontato a 239 euro (per chiarezza: il prezzo originale è sopra i 500 euro, ma nell’ultimo periodo era sceso attorno ai 260).



Televisori

Per questa giornata di sconti, ci sono promozioni anche su diversi modelli di televisori Samsung, Philips e Hisense. Per esempio, c’è questa smart tv Samsung con schermo da 65” a 800 euro invece che 1500, questo modello di Philips con schermo da 49” venduto a 600 euro invece che 896, oppure quest’altro, sempre di Philips con schermo da 55”, a 549 euro invece di 800.



Soffioni per la doccia e miscelatori

C’è qualche offerta su soffioni per la doccia e miscelatori di Grohe, in genere molto costosi. Fino al 7 aprile, questo miscelatore per la cucina con lo “spruzzatore a tiro” (si dice così) costerà 90 euro invece di 227.



Cuffie Bluetooth

Fino al 7 aprile trovate in sconto anche le cuffie Bluetooth Sennheiser HD 4.50, a 119 euro invece di 199. Non sono le migliori cuffie “noise cancelling” sul mercato, ma costano sensibilmente meno della media, rispetto ad altri modelli “noise cancelling”. Possono essere un buon acquisto se volete un paio di cuffie che potete trattare senza troppa cura. Se cercate qualcosa di più serio – ma anche se cercate un paio di cuffie da buttare veramente in fondo allo zaino senza preoccuparvi – date un’occhiata a quelle che avevamo consigliato in questa lista.



Cavi, caricabatterie e batterie esterne Anker

Ci sono promozioni su diversi prodotti Anker, tra cui caricabatterie wireless, un alimentatore usb con moltissime porte e una batteria esterna (entrambi molto utili per i viaggi), e poi cavi e altri cavi.

Altre cose

Se niente vi soddisfa nelle categorie tradizionali, forse è perché desiderate senza saperlo una telecamera che lancia i croccantini ai vostri animali mentre non ci siete, un materassino a forma di pizza, oppure una – ahem– splendida lampada “stile Tiffany”. Ehi, costa solo 1400 euro.

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.