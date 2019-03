Cosa c’è stasera in TV

La programmazione televisiva di stasera potrebbe essere buona per gli appassionati di calcio e per gli appassionati di politica: infatti ci saranno Italia-Liechtenstein, partita delle qualificazioni agli Europei 2020, e Cartabianca e DiMartedì, come ogni martedì. Anche gli appassionati di cinema però non si possono lamentare: da segnalare c’è soprattutto un film, Dallas Buyers Club, ma danno anche Il Divo e un film del 2006 diventato quasi un classico, Il diavolo veste Prada.



Rai Uno



20.45 – Italia – Liechtenstein

Seconda partita della nazionale italiana di calcio valida per le qualificazioni agli Europei 2020, i primi itineranti e senza un’unica sede, cosa per cui ci sono delle modalità di accesso particolari. Comunque, in breve, il modo migliore per qualificarsi è vincere il proprio girone, che nel nostro caso è piuttosto abbordabile: le due rivali maggiori sono Grecia e Bosnia. Nella prima partita disputata l’Italia ha battuto 2-0 la Finlandia, a Udine, mentre stasera giocherà al Tardini di Parma.

Rai Due

21.20 – Il collegio (2017)

Replica del reality show ambientato in un vecchio collegio di Caprino Bergamasco, in cui alcuni ragazzi devono studiare come se fossero nel 1968.

I collegiali le provano tutte per rimediare agli errori col preside, salvo poi scordarsi immediatamente le promesse 😱🤪 Stasera torna la seconda edizione de #IlCollegio in prima serata su #Rai2⏰ pic.twitter.com/WhFxarl3lU — Rai2 (@RaiDue) March 26, 2019

Rai Tre

21.15 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer e che come ospite fisso ha Mauro Corona.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Un nuovo appuntamento della decima stagione della telenovela spagnola, di cui se vi siete persi le stagioni passate avete solo 1830 puntate da recuperare.



Canale 5

21.35 – Il diavolo veste Prada

Film del 2006 in cui Anne Hathaway interpreta la giovane assistente di Meryl Streep, che recita il ruolo di una direttrice di un’importante rivista di moda, ispirata alla vera direttrice di Vogue Anne Wintour. Il film sostanzialmente ruota intorno alle angherie a cui Streep sottopone Hathaway, la quale però reagisce alla pressione e riesce a conquistarsi la stima – espressa in modo un po’ trattenuto – della sua datrice di lavoro.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento e inchieste condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band.

La7

21.25 – DiMartedì

Nuova puntata del talk show politico condotto da Giovanni Floris.

Inviati al lavoro per #dimartedì

Vi aspettiamo domani 26 marzo dalle 21.15 su @La7tv e in streaming https://t.co/OLadJtMHBq pic.twitter.com/ebUqvnXLCx — diMartedì (@diMartedi) March 25, 2019

TV8

21.25 – Ritorno a Cold Mountain

Sentimentale, drammatico, western e di guerra. Di Anthony Minghella e con un gran elenco di ottimi attori: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Donald Sutherland, Eileen Atkins, Natalie Portman, Giovanni Ribisi, Philip Seymour Hoffman, Emily Deschanel e Kathy Baker; Ritorno a Cold Mountain è uno di quei film fatti cercando di prendere tanti Oscar, però ne ottenne uno solo.

Rai 5

21.30 – Dallas Buyers Club

Film del 2013 diretto da Jean-Marc Vallée e con protagonisti Matthew McConaughey e Jared Leto, entrambi candidati all’Oscar per la loro interpretazione (per cui hanno perso parecchi chili entrambi): il film è ispirato alla storia vera di Ron Woodroof (McConaughey), un rude elettricista texano, razzista e omofobo, a cui viene diagnosticato l’HIV e che comincia a utilizzare farmaci sperimentali, prima corrompendo un infermiere dell’ospedale, dove incontra Rayon (Leto), una transessuale sieropositiva, e poi procurandosi da solo le medicine in Messico.

Rai Movie

21.10 – Il divo

Film del 2008 diretto da Paolo Sorrentino, con protagonista Toni Servillo che interpreta Giulio Andreotti: il film non ricostruisce con accuratezza gli eventi della vita di Andreotti, ma li riporta in chiave caricaturale e con lo stile tipico di Sorrentino, fatto di scene criptiche e di monologhi solenni. La storia del personaggio politico e delle rappresentazioni che ne sono state fatte la trovate qui:

Venti

21.10 – Point Break

Film del 2016, remake di un altro film del 1991. A differenza dell’originale, però, i protagonisti non sono surfer ma atleti di sport estremi che praticano dallo snowboard alla motocross, e fanno rapine non per interesse personale ma per redistribuire la ricchezza, o perlomeno gettare nel caos il mondo della finanza.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Quo vado?