Italia-Liechtenstein in TV e in streaming

Italia-Liechtenstein è una delle partite delle qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 in programma questa sera. Si gioca alle 20.45 allo stadio Ennio Tardini di Parma e sarà trasmessa in esclusiva dalla Rai. Le qualificazioni agli Europei itineranti del 2020 sono iniziate la scorsa settimana. L’Italia ha esordito battendo 2-0 la Finlandia a Udine. Le altre squadre del suo girone di qualificazione sono Grecia, Bosnia e Armenia. Le prime due sono le rivali principali, ed entrambe hanno vinto all’esordio rispettivamente contro Liechtenstein e Armenia. Si qualificheranno alla fase finale degli Europei del 2020 le prime due classificate di ogni girone, anche se il sistema delle qualificazioni dipenderà in parte dagli esiti degli ultimi turni della UEFA Nations League.

Dove vedere Italia-Liechtenstein

Italia-Liechtenstein verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle ore 20.30. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play, raggiungibile da questo link.

Le formazioni di Italia-Liechtenstein

Italia (4-3-3) Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean

Liechtenstein (4-1-4-1) Buechel; Wolfinger, Kaufmann, Goppel, Rechsteiner; Wieser; Hasler, Polverino, M.Buechel, Salanovic; Gubser