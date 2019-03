L’Unione Europea concederà al Regno Unito di posticipare Brexit

L’Unione Europea concederà al Regno Unito di posticipare la data di uscita del paese dall’Unione, prevista inizialmente per il prossimo 29 marzo. Il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha comunicato che il Regno Unito avrà tempo fino al 22 maggio per uscire dall’Unione Europea, a patto che entro la prossima settimana il parlamento britannico voti a favore dell’accordo negoziato dalla prima ministra Theresa May con l’Unione Europea. In caso contrario, il Regno Unito avrà tempo fino al 12 aprile per decidere se partecipare o meno alle elezioni europee.

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:

👉 agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week

👉 if not agreed next week then extension until 12 April

👉 approves ‘Strasbourg Agreement’

👉 continues no-deal preparations — Donald Tusk (@eucopresident) March 21, 2019

Negli ultimi giorni il Parlamento britannico aveva votato contro l’accordo negoziato da May con l’Unione Europea per la seconda volta, e poi a favore del rinvio di Brexit. La prima ministra avrebbe voluto un terzo voto sull’accordo, ma il presidente della Camera dei comuni britannica John Bercow ha invocato un antico precedente per impedirlo. Non è chiaro come farà ora May a sospendere la decisione di Bercow e ottenere la possibilità di votare nuovamente entro la prossima settimana.