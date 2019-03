Cosa c’è stasera in TV

Stasera i due programmi che meritano più attenzione non sono dei film: uno è il nuovo programma di Alberto Angela su Rai Uno, che racconta il patrimonio artistico italiano, l’altro è il discusso documentario sulle accuse a Michael Jackson di violenza sessuale, in onda sul Nove. Sugli altri canali ci saranno i soliti programmi del martedì (Cartabianca e DiMartedì) e pochi film non imperdibili: Benvenuti al Nord, Ultimatum alla Terra e Gomorra (il film del 2008, non la serie).



Rai Uno



21.30 – Meraviglie

Seconda puntata del nuovo programma divulgativo di Alberto Angela, il cui tema principale è il patrimonio artistico e culturale italiano. In questa puntata verranno raccontati i monumenti e i siti archeologici di Ravenna, della Sardegna e di Napoli.

Rai Due

21.20 – Il collegio (2017)

Replica del reality show ambientato in un vecchio collegio di Caprino Bergamasco, in cui alcuni ragazzi devono studiare come se fossero nel 1968.

Le punizioni non finiscono mai nel Collegio più famoso d'Italia 🚿👙👔 Stasera in prima serata torna la seconda stagione de #IlCollegio 👉 #Rai2 pic.twitter.com/gCa2xFxSir — Rai2 (@RaiDue) March 19, 2019

Rai Tre

21.15 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer e che come ospite fisso ha Mauro Corona.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Un nuovo appuntamento della decima stagione della telenovela spagnola, di cui se vi siete persi le stagioni passate avete solo 1830 puntate da recuperare.



Canale 5

21.20 – Benvenuti al Nord

Commedia uscita nel 2012 e diretta da Luca Miniero, con Claudio Bisio e Alessandro Siani; è il seguito di Benvenuti al Sud. I protagonisti sono sempre i postini Alberto Colombo e Mattia Volpe, che stavolta vivono a Milano e a Castellabate, in Campania.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento e inchieste condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band.

Cannucce conficcate nel naso delle tartarughe, pezzi di plastica che si incastrano nel becco degli uccelli, uccidendoli. Siamo arrivati a questo, e dobbiamo fermarci subito, prima che sia troppo tardi 👉 https://t.co/Kd3hoBTVur pic.twitter.com/AFlwQgIZwz — Le Iene (@redazioneiene) March 19, 2019

La7

21.25 – DiMartedì

Nuova puntata del talk show politico condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.25 – Ultimatum alla Terra

Film di fantascienza del 2008 con Keanu Reeves, remake di un film del 1951 che aveva lo stesso titolo. Un’astronave cade a Central Park: ne esce un alieno ferito che dice di chiamarsi Klaatu, anche se ha la faccia di Keanu Reeves. L’alieno viene catturato, poi riesce a scappare, poi si scopre che è buono, poi che forse non lo è.

Nove

21.30 – Leaving Neverland

Prima parte del documentario in due parti su Wade Robson e Jimmy Safechuck, due uomini che hanno accusato di ripetute e prolungate violenze sessuali Michael Jackson; il documentario è di HBO e sta facendo molto discutere, non perché le accuse a Jackson non fossero note, ma perché sono raccontate in modo drammatico e esplicito. A seguito dell’uscita del documentario Louis Vuitton ha ritirato tutti i capi della nuova collezione ispirati a Michael Jackson.

Rai Movie

21.10 – Gomorra

Film del 2008 tratto dal libro di Roberto Saviano, che venne superato per fama e successo dalla serie uscita successivamente, nonostante il film fosse diretto da un bravo regista (Matteo Garrone) e avesse nel cast Toni Servillo.

Alle 21.10 "Gomorra" di Matteo Garrone con Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo, Gigio Morra | l'opinione e l'invito alla visione del film nello #SnapMovie di Luca Barnabé ➡️ https://t.co/fO7jQuZ5Wi @LucBarnab @ciakmag #David pic.twitter.com/0aOejYEgRs — Rai Movie (@raimovie) March 19, 2019

Iris

21.10 – Codice: Swordfish

È un film di azione del 2001 con John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman e Don Cheadle, racconta di un hacker ingaggiato da un agente segreto per derubare un fondo usato per corrompere dei funzionari pubblici.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Wonder