Il “derby” Milan-Inter in TV e in streaming

Il 192° “derby” milanese tra Milan e Inter è il posticipo della ventottesima giornata di campionato: si giocherà stasera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza. In pochi mesi la situazione delle due squadre si è capovolta: il Milan è in un gran momento, l’Inter soffre e insegue. Tre settimane fa il Milan ha infatti superato l’Inter al terzo posto dopo essersi ripreso e aver recuperato otto punti di svantaggio in classifica; l’Inter ha invece sprecato il proprio vantaggio, prima per l’evidente calo nel rendimento avuto a inizio anno e più di recente anche per via del caso Icardi, una vicenda poco chiara — aggravata dai tanti infortuni capitati nelle ultime settimane — che l’ha privata del suo unico vero centravanti in rosa.

Il Milan si è ritrovato: non perde in campionato dal 22 dicembre e si presenta al “derby” dopo dieci risultati utili consecutivi con cinque vittorie in altrettante partite, in parte grazie anche a un calendario favorevole. A eccezione della Coppa Italia, la sua unica vittoria contro una delle cosiddette “grandi” risale alla seconda giornata di campionato, un 2-1 in casa contro la Roma. Stasera avrà quindi la possibilità di aggiungerne un’altra, peraltro contro un’Inter in difficoltà e reduce dalla deludente eliminazione in Europa League.

Dove vedere Milan-Inter

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu

Inter (4-3-3) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino; Politano, Martinez, Perisic