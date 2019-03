Si vota di nuovo su Brexit

Verso le 20 di questa sera il Parlamento britannico voterà per la seconda volta l’accordo su Brexit negoziato dal governo della prima ministra Theresa May e dall’Unione Europea. La prima votazione si era tenuta a metà gennaio ed era stata per May un completo fallimento: l’accordo era stato bocciato con oltre 200 voti di scarto e con l’opposizione di molti parlamentari Conservatori, cioè dello stesso partito della prima ministra. La versione che si vota questa sera è leggermente diversa, perché contiene le modifiche negoziate lunedì sera a Strasburgo da May e dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Secondo quanto è emerso dalla discussione parlamentare in corso, l’accordo verrà nuovamente bocciato, anche se con uno scarto di voti minore rispetto all’ultima volta.

Se l’accordo non dovesse essere approvato, per il governo May sarebbe una grave sconfitta e si aprirebbe un periodo di grande incertezza (qui è spiegato quali sarebbero le successive decisioni che dovrà prendere il Regno Unito). Al momento il Regno Unito dovrà lasciare l’Unione Europea il 29 marzo, salvo nuove decisioni.

