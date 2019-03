Eintracht Francoforte-Inter in TV e in streaming

Eintracht Francoforte-Inter è una delle partite di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle ore 18.55 alla Commerzbank-Arena di Francoforte, dove è atteso il tutto esaurito con circa 50.000 spettatori. Per l’Inter sarà una partita impegnativa. Oltre ad essere senza il suo centravanti, Mauro Icardi, per le vicende delle ultime settimane, in Germania la squadra ci è andata anche senza gli infortunati Radja Nainggolan e Dalbert e priva anche dei centrocampisti Joao Mario e Roberto Gagliardini, esclusi dalla lista UEFA per via delle sanzioni previste dal fair play finanziario. L’Eintracht, inoltre, da un paio di stagioni sta avendo un discreto successo: l’anno scorso ha vinto la Coppa di Germania e in questa stagione ha fornito grandi prove in coppa, battendo con facilità squadre come Lazio, Marsiglia e Shakhtar Donetsk, quest’ultima ai sedicesimi di finale.

Dove vedere Eintracht-Inter

Eintracht-Inter sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Si potrà seguire in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Eintracht-Inter

Eintracht (3-4-1-2) Trapp; Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cedric Soares, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja valero, Perisic; Lautaro