Le previsioni meteo per martedì 5 marzo

Dopo la scorsa settimana quasi primaverile, in questa dovrebbe esserci un tempo più nuvoloso e piovoso, a partire dai prossimi giorni. Se però pensate che le temperature torneranno a un livello normale per quella che tecnicamente dovrebbe essere la parte finale dell’inverno, vi sbagliate: ci saranno 15 gradi di massima a Bologna e 21 a Catania, per esempio.

La mattina di domani sarà nuvolosa in quasi tutte le regioni. Di pomeriggio migliorerà al Nord ma comincerà a piovere nel Lazio, in provincia di Roma e di Viterbo, mentre di sera ci saranno schiarite e miglioramenti ovunque, a parte una breve pioggia sul promontorio del Gargano, in Puglia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.