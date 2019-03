Le previsioni meteo per domani, domenica 3 marzo

Le previsioni per domani saranno simili a quelle degli ultimi giorni: bello un po’ ovunque, con temperature sopra la norma per i primi di marzo. Al Nord ci sarà il sole quasi ovunque, con sporadiche nuvole che si formeranno nel pomeriggio su Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Al Centro e al Sud ci si aspetta qualche pioggia in Sardegna e Sicilia, ma saranno le uniche eccezioni. A Milano le temperature arriveranno fino a 14 gradi, a Roma si raggiungeranno i 17.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.