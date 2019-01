Se pensavate che quella di oggi fosse una pessima giornata per il meteo, aspettate di vedere quella di domani: nevicherà e pioverà anche nelle regioni che erano state risparmiate oggi, e non ci sarà neanche una regione in cui non pioverà, anche solo per un breve tratto della giornata. Il consiglio è di vestirsi pesanti e con giacche impermeabili.

Al Nord la giornata comincia con nevicate in tutto il Nordest e nel Piemonte meridionale, mentre nelle altre regioni sarà nuvoloso fino a sera, quando comincerà a nevicare anche in Emilia-Romagna, in Lombardia e in altre zone del Piemonte.

Anche al Centro la giornata comincerà con delle nevicate in Umbria e a Rieti, poi pioverà nelle altre province del Lazio, in Toscana e nelle Marche fino a sera. Nelle ore notturne ci sarà qualche miglioramento, ma comunque sarà nuvoloso e potrebbero esserci temporali.

Al Sud di mattina e di pomeriggio ci sarà solo qualche pioggia isolata soprattutto in Sardegna e in Calabria. Di sera il tempo peggiorerà in Sardegna – dove è prevista anche neve – e in Campania; a notte inoltrata comincerà a piovere anche in Molise e in Puglia.