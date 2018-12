Napoli-Spal in diretta TV e in streaming

Napoli-Spal, una delle partite della diciassettesima giornata di Serie A, si giocherà oggi alle 15 allo stadio San Paolo di Napoli. Il Napoli parte decisamente favorito: la Spal potrebbe persino decidere di far riposare i suoi giocatori migliori in vista del turno del 26 dicembre, in cui giocherà una partita più alla sua portata in casa contro l’Udinese.

Napoli-Spal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Serie A. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Napoli-Spal

Napoli (4-4-2) Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Verdi; Milik, Mertens

Spal (3-5-2) Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; M. Lazzari, Valoti, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci