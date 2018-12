Serie A, le partite della 17esima giornata

La diciassettesima giornata di Serie A inizierà e si concluderà oggi per via della concomitanza con le feste e del turno che si giocherà fra quattro giorni, a Santo Stefano. La prima partita di giornata sarà Lazio-Cagliari, in programma alle 12.30, mentre l’ultima sarà anche la più attesa: Juventus-Roma, che si giocherà alle 20.30. Insieme alla prossima partita, in casa dell’Atalanta, sarà una delle rare partite in cui la Juventus potrebbe perdere punti: proverà ad approfittarne il Napoli, impegnato in casa contro la Spal e poi in un turno più complicato contro l’Inter, fra quattro giorni.

Le partite della 17esima giornata:

12.30

Lazio-Cagliari

15.00

Napoli-Spal

Empoli-Sampdoria

Milan-Fiorentina

Sassuolo-Torino

Genoa-Atalanta

Udinese-Frosinone

18.00

Chievo-Inter

Parma-Bologna

20.30

Juventus-Roma

La classifica della Serie A:

1) Juventus 46

2) Napoli 38

3) Inter 32

4) Milan 27

————————————

5) Lazio 25

6) Atalanta 24

7) Roma 24

————————————

8) Sassuolo 24

9) Sampdoria 23

10) Fiorentina 22

11) Torino 22

12) Parma 21

13) Cagliari 17

14) Empoli 16

15) Spal 16

16) Genoa 16

17) Udinese 13

————————————

18) Bologna 12

19) Frosinone 8

20) Chievo Verona 4**

** Penalizzazione (-3)