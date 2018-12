Le previsioni del meteo per domani, domenica 23 dicembre

Le previsioni del meteo per domani non sono proprio il meglio che ci si potesse aspettare dall’antivigilia di Natale. Non aspettatevi paesaggi innevati da cartolina: tranne che in qualche località di montagna, domani non dovrebbe nevicare. Ci sarà invece molta nebbia, da Nord a Sud, ma niente pioggia, quindi i vostri ultimi giri alla ricerca di un regalo sono in salvo (se vi servono idee dell’ultimo minuto, date un’occhiata qui).

Al Nord la giornata sarà caratterizzata da foschia da mattina a sera sulla Pianura Padana, e nuvolosità in altre zone. Ci potrà essere qualche debole nevicata sui monti di Veneto e Trentino-Alto Adige.

Al Centro il cielo sarà parzialmente nuvoloso ovunque, ma nel pomeriggio la situazione migliorerà. Anche qui ci saranno foschie dense o banchi di nebbia, specialmente nelle valli.

Al Sud il cielo sarà nuvoloso soprattutto su Molise, Campania, Basilicata e Calabria, con qualche pioggia sulla costa tirrenica. Cielo sereno nel resto delle regioni.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.