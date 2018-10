Italia-Serbia: come vedere la finale dei Mondiali femminili di pallavolo in TV o in streaming

Oggi si giocherà Italia-Serbia, la finale dei Mondiali femminili di pallavolo che si stanno disputando in Giappone. La partita inizierà alle 12.40 ora italiana (le 19.40 in Giappone) e si giocherà a Yokohama, alla Yokohama Arena. A questa finale l’Italia è arrivata battendo in semifinale la Cina, dopo una partita molto combattuta vinta dall’Italia per 3 a 2, mentre la Serbia ha battuto in semifinale i Paesi Bassi per 3 set a 1. La Serbia è anche l’unica squadra ad aver battuto l’Italia in questi Mondiali: è successo durante l’ultima partita delle Final Six – i gironi per decidere chi sarebbe andato in semifinale – quando l’Italia era già sicura della qualificazione ed in palio c’era solo il primo posto.

Dove vedere la finale dei Mondiali di pallavolo in streaming o in TV

La partita, come tutti i Mondiali di pallavolo, sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro da Rai Due, con la diretta che inizierà alle 12.30. Chi non sarà davanti a un televisore potrà seguire la finale anche in streaming, sul sito Raiplay.it.