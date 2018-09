Serie A, le partite della quarta giornata

La quarta giornata del campionato di Serie A è iniziata sabato pomeriggio con il primo anticipo tra Inter e Parma, giocato a Milano e vinto a sorpresa dal Parma. Dopo le due settimane di pausa per la sosta internazionale, la Serie A ritorna con il suo nuovo orario stabile. Sabato si sono giocate in tutto tre partite: dopo la vittoria del Parma contro l’Inter, alle 18 il Napoli ha battuto in casa la Fiorentina e poi alle 20.30 la Sampdoria ha vinto 5-0 in trasferta a Frosinone. Oggi le partite si giocheranno alle 12.30, alle 15, alle 18 e alle 20.30. La quarta giornata di campionato terminerà lunedì con il posticipo delle 20.30 tra Spal e Atalanta.

Sabato

15.00

Inter – Parma 0 – 1

18.00

Napoli – Fiorentina 1 – 0

20.30

Frosinone – Sampdoria 0 – 5

Domenica

12.30

Roma – Chievo 2 – 2

15.00

Genoa – Bologna [Dazn]

Juventus – Sassuolo [Sky]

Udinese – Torino [Sky]

18.00

Empoli – Lazio [Sky]

20.30

Cagliari – Milan [Sky]

Lunedì

20.30

Spal – Atalanta [Sky]

Anche quest’anno la Serie A avrà quattro posti garantiti ai gironi di Champions League, che spetteranno alle prime quattro classificate al termine dell’ultima giornata di campionato. Anche i posti in Europa League saranno ancora tre, l’ultimo dei quali andrà alla settima classificata o alla vincitrice della Coppa Italia, nel caso quest’ultima non si qualifichi a una coppa tramite il campionato.

La classifica provvisoria della Serie A:

1) Juventus 9

2) Napoli 9**

3) Sassuolo 7

4) Sampdoria 6

—————————————

5) Fiorentina 6

6) Spal 6

7) Roma 5**

—————————————

8) Empoli 4

9) Udinese 4

10) Torino 4

11) Cagliari 4

12) Atalanta 4

13) Parma 4**

14) Inter 4**

15) Milan 3*

16) Genoa 3*

17) Lazio 3

—————————————

18) Bologna 1

19) Frosinone 1**

20) Chievo – 1*** **

* Una partita in meno

** Una partita in più

*** Penalizzato