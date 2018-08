Serie A: le probabili formazioni della prima giornata

La Serie A di calcio è iniziata ieri con le vittorie di Juventus e Napoli contro Chievo e Lazio. Altre cinque partite si giocheranno oggi – una alle 18, le altre alle 20.30 – e una (Atalanta-Frosinone) si giocherà domani alle 20.30. Non si giocheranno invece Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, rinviate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Di seguito ci sono le probabili formazioni di tutte le partite che ancora si devono giocare in questa prima giornata. Le formazioni ufficiali sono in genere comunicate circa mezz’ora prima dell’inizio delle gare e tutte le squadre le comunicano in un tweet dal loro profilo Twitter ufficiale.

Torino-Roma [su Sky alle 18]

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon, Berenguer; Falque, Belotti

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy

Bologna-Spal [su Sky alle 20.30]

Bologna (3-5-2): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Palacio, Falcinelli

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Everton Luiz, Costa; Antenucci, Petagna

Empoli-Cagliari [su Sky alle 20.30]

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Pasqual; Krunic, Capezzi, Traorè; Zajc; Caputo, La Gumina

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Romagna, Ceppitelli, Lykogiannis; Castro, Cigarini, Ionita; Barella; Pavoletti, Farias

Parma-Udinese [su DAZN alle 20.30]

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Rigoni, Stulac, Grassi; Biabiany, Ceravolo, Di Gaudio.

Udinese (4-2-3-1): Nicolas; Larsen, Wague, Nuytinck, Ali Adnan; Mandragora, Fofana; De Paul, Barak, Pussetto; Lasagna.

Sassuolo-Inter [su DAZN alle 20.30]

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco

Inter (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Brozovic, Vecino; Politano, Lautaro, Asamoah; Icardi

Atalanta-Frosinone [domani su Sky alle 20.30]

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Barrow, Gomez

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Salamon, Krajnc, Goldaniga; Zampano, Halfredsson, Maiello, Chibsah, Molinaro; Ciano, Perica