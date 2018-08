Meteo: le previsioni per domani, martedì 14 agosto

Le previsioni meteo per domani, martedì 14 agosto, sono un po’ crudeli per chi vive e lavora a Milano e dintorni e, magari proprio ieri, ha deciso di spostarsi qualche centinaio di chilometri più a sud per le vacanze. Milano è infatti tra le aree del nord Italia in cui il tempo sarà generalmente bello. E sarà comunque migliore rispetto a gran parte del resto d’Italia: perché sono previste piogge in Romagna, in Toscana, in Umbria, nel Lazio, nelle Marche e in Abruzzo. E non si salva neppure la Sardegna, soprattutto quella settentrionale. Andrà un po’ meglio al sud, anche se potrebbe piovere (poco, a fine mattina) tra Calabria e nord della Sardegna. Spoiler-sintesi su Ferragosto: bene al nord, male al centro, benino in Sardegna e Sicilia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.