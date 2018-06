Le previsioni meteo per domani, mercoledì 20 giugno

Domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia e per quasi tutto il giorno. Ci saranno rovesci e temporali sparsi, soprattutto di pomeriggio e soprattutto al sud. Dispiace, fino a un certo punto, per chi è già in vacanza.

Nord

In generale ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso, ma su Alpi e Prealpi, in Liguria e sulle montagne emiliane farà un po’ più brutto, con rovesci o temporali sparsi. Le cose miglioreranno in serata su Alpi e Prealpi.

Centro e Sardegna

In mattinata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso anche nelle regioni centrali, poi però nell’entroterra di Sardegna, Lazio, Abruzzo, Umbria e sud delle Marche ci saranno rovesci o temporali sparsi: si attenueranno dopo il tramonto.

Sud e Sicilia

Al mattino il cielo sarà molto nuvoloso in tutto il sud, un po’ meno in Campania. Verso la fine della mattinata la situazione peggiorerà: ci saranno rovesci e temporali fino al primo pomeriggio. In serata infine ci sarà un parziale rasserenamento.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.