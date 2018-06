Radio Italia Live, dove vederlo in streaming o in tv

Radio Italia Live, il concerto gratuito organizzato ogni anno a Milano da Radio Italia, è stasera. Inizierà alle 19.10 in Piazza Duomo e si esibiranno in tutto 21 artisti. I conduttori saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. I cantanti si esibiranno con questo ordine: Tedua, Nitro, Achille Lauro, Capo Plaza e Ghali, Le Vibrazioni, Thomas, Annalisa, Caparezza, TheGiornalisti, Giusy Ferreri, J-Ax e Fedez, Mika (unico ospite straniero), Fabri Fibra, Elisa, Gianni Morandi, Måneskin, Il Volo, Riki e Biagio Antonacci.

Radio Italia esiste dal 1982; il concerto Radio Italia Live è invece arrivato alla sua settima edizione. Come l’anno scorso, il concerto sarà gratuito ma l’ingresso in Piazza Duomo di Milano sarà a numero chiuso: per questioni di sicurezza potranno accedervi solo 20.400 persone, molte delle quali in coda già da diverse ore. Tutti gli altri dovranno accontentarsi di vederlo in uno schermo, o di sentirlo da qualche vicina via o piazza.

Come vedere Radio Italia Live in streaming o in tv

L’evento si potrà ascoltare su Radio Italia (e fin qui era facile) o vedere su Radio Italia TV (canale 70 del digitale terrestre e canale 725 di Sky) e in streaming audio/video su radioitalia.it o sull’app iRadioItalia. Il concerto si potrà vedere anche su Radio Italia Rap TV, su Real Time, NOVE e in streaming su Dplay.

Le informazioni utili per chi vive a Milano