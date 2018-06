Mondiali 2018, dove vedere Perù-Danimarca in tv o in streaming

Stasera Perù e Danimarca giocheranno contro nella terza partita della giornata dei Mondiali di calcio 2018. La partita inizierà alle 18 alla Mordovia Arena di Saransk.

Le due squadre sono nel Girone C, che con ogni probabilità sarà vinto dalla Francia. Questa partita può quindi già essere vista come quasi-decisiva per il secondo posto. Durante le qualificazioni il Perù ha giocato molto bene e il suo miglior giocatore è l’attaccante Paolo Guerrero, che è descritto in ottima forma. La Danimarca è la solita Danimarca: non ha grande talento ma compensa con la solidità. Il suo giocatore migliore è Christian Eriksen, poliedrico centrocampista del Tottenham.

Come vedere Perù-Danimarca in tv o in streaming

Perù-Danimarca sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sportmediaset, raggiungibile da qui.