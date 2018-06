Mondiali 2018: Francia-Australia in tv o in streaming

Francia-Australia è la prima partita della terza giornata dei Mondiali di calcio. Si giocherà a Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan, alla Kazan Arena. Il calcio d’inizio è previsto quando in Italia saranno le 12 (a Kazan invece saranno le 13.00).

Francia-Australia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, o dal sito di Sportmediaset, raggiungibile da qui.

Francia e Australia sono nel girone C dei Mondiali insieme a Danimarca e Perù, che giocheranno oggi pomeriggio alle 18. La Francia è nettamente la squadra favorita del girone e secondo molti ha buone possibilità di vincere il Mondiale. Non dovrebbe avere problemi quindi a qualificarsi come prima nel girone, né a battere oggi l’Australia. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate era il 2013, per un’amichevole, e la partita finì 6-0 per i francesi. Sulla panchina della Francia allora come oggi c’era Didier Deschamps, mentre su quella dell’Australia c’era Gus Hiddink. Oggi a guidare gli australiani è invece Bert van Marwijk, che ha preso il posto di Ange Postecoglou, dimessosi a sorpresa subito dopo aver ottenuto la qualificazione. Anche van Marwijk, però, aveva ottenuto la qualificazione con un’altra nazionale: era infatti il C.T. dell’Arabia Saudita, che non gli ha rinnovato il contratto dopo che si era rifiutato di risiedere nel paese.