Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno: i Jalisse, Robert Redford in mezzo all’oceano Indiano, Alessandro Borghese a caccia di cappe sporche, quello che qualcuno definirà il “derby della penisola iberica” e Diego Bianchi che con i suoi ospiti parlerà della settimana politica e mediatica e dell’Aquarius, lui che di certo la conosce molto bene.

Rai Uno

21.25 – Ora o mai più

Seconda puntata del talent show musicale condotto da Amadeus a cui partecipano cantanti «trascurati dal successo». Cioè gente che un po’ di successo l’ha visto ma poi è andato altrove, come nel caso dei Jalisse.

Rai Due

21.50 – The Gunman

Film d’azione con Sean Penn. C’è un assassino, membro di una squadra di mercenario che uccide il ministro delle Miniere del Congo. E poi c’è qualcuno che vuole assassinare l’assassino.

Rai Tre

21.15 – La grande storia “Propaganda fascista”

Una nuova puntata del programma di approfondimento storico condotto da Paolo Mieli. Tra le altre cose si parlerà di come Benito Mussolini fu raccontato, anno dopo anno, dai principali giornalisti americani presenti a Roma negli anni del Ventennio.

Rete 4

21.30 – Quarto grado

Programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questa sera si parlerà della morte di David Rossi.

Stasera, in prima serata su @rete4, torna l'informazione sulla cronaca di @QuartoGrado. Con @GianluigiNuzzi

e @AlessandraViero. In primo piano, gli sviluppi sul caso di David Rossi: ospiti in studio la figlia Carolina Orlandi e il fratello Ranieri Rossi.https://t.co/uQtOgAPya2 pic.twitter.com/ibNEttz85Y — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 15, 2018

Canale 5

20.00 – Portogallo-Spagna

È la partita più attesa di oggi. Il Portogallo si presenta con una squadra simile a quella che due anni fa ha vinto gli Europei. In attacco c’è Cristiano Ronaldo. Sulla Spagna non si sa molto: il gruppo è lo stesso che prima del licenziamento dell’allenatore Julen Lopetegui era considerato uno dei più forti del torneo, ma non è chiaro che squadra metterà in campo il suo successore Fernando Hierro.

Italia Uno

21.30 – Lethal Weapon

Altri quattro episodi della stagione della serie poliziesca che è un adattamento televisivo del film Arma letale con Mel Gibson e dei suoi sequel. Segue la storia e i casi di una coppia di detective a Los Angeles: nel pieno rispetto del cliché, i due sono costretti a lavorare insieme anche se si odiano, ma poi si rendono conto che l’uno non può fare a meno dell’altro. È una prima visione.

La7

21.10 – Propaganda Live

Una nuova puntata del programma di satira politica in cui trovate i reportage di Diego Bianchi/Zoro, i corti di Gipi, i disegni di Makkox e tanti tweet letti ad alta voce. Nel 2017 Bianchi fece un lungo reportage a bordo della Aquarius. È facile prevedere che se ne riparlerà.

Notizie, spiegoni, il nuovo corto di @giannigipi e il commento in studio di Ottavia Piccolo e Aboubakar Soumahoro. E naturalmente tutta la banda di #propagandalive (quasi) al completo per l'ultima puntata di questa stagione.

Ci vediamo alle 21:10 su @La7tv pic.twitter.com/HMEuuHnNP2 — Propaganda Live (@welikeduel) June 15, 2018

TV8

20.30: Quattro ristoranti

Due puntate del talent condotto dallo chef Alessandro Borghese, nel quale ci sono quattro ristoratori che si sfidano andando a cena nei ristoranti degli altri. Ognuno vota i ristoranti degli altri, poi Borghese può «confermare o ribaltare il risultato». E in genere entra nelle cucine guarda con fare sospetto la cappa, ci passa il dito e fa notare che non è stata pulita. Poi apre gli armadietti e sgrida i ristoratori che non mettono le etichette sulle cose e usano prodotti surgelati.

Buongiorno amiciiiii! Il viaggio di #Ale4Ristoranti è ripartito! Nuove tappe, nuove sfide, ma ricordate… con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato! Hahahahahahahahaha 😉 pic.twitter.com/Yv0YYoWo33 — Alessandro Borghese (@BorgheseAle) April 29, 2018

Rai 4

21.11 – Criminal Minds: tre episodi della famosa serie poliziesca che racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer.

"Real #CriminalMinds" Nel primo episodio di oggi, il personaggio di Benjamin Cyrus è ispirato a David Koresh, capo carismatico della setta dei Davidiani di Waco, nota per il controverso assedio del 1993. Tutti i particolari nella presentazione di Massimo Carlotto alle 21:15. pic.twitter.com/MFSpazCQcj — Rai4 (@RaiQuattro) June 15, 2018

Rai Movie

21.10 – I due volti di gennaio

Primo film da regista di Hossein Amini (sceneggiatore di Drive, tra le altre cose), e ennesimo film tratto da un romanzo della scrittrice statunitense Patricia Highsmith. Ci sono Kirsten Dunst, Oscar Isaac e Viggo Mortensen. Parla di due coniugi americani che scappano dalla polizia e viaggiano fino ad Atene, dove incontrano una guida con la quale intraprenderanno una relazione amorosa. Ci sono un po’ di bei paesaggi, tanti abiti bianchi, un po’ di intrighi e qualche colpo di scena.

Iris

21.00 – All Is Lost – Tutto è perduto

Diretto da J.C. Chandor, è privo di dialoghi e ha come unico personaggio un viaggiatore su uno yacht in solitario senza nome e interpretato da Robert Redford: dopo lo scontro con un container nell’Oceano Indiano, il personaggio di Redford cerca di sopravvivere alle tempeste, alle correnti avverse e ad altri numerosi pericoli.

Sky

Sky Cinema Max

21.00 – Skyfall

Sky Cinema Cult

21.00 – Escobar