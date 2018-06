Le foto della partita inaugurale dei Mondiali

A Mosca sono iniziati i Mondiali di calcio, l’evento sportivo più atteso dell’anno. Nella partita inaugurale allo stadio Luzhniki la Russia, nazionale ospitante e qualificata di diritto alla fase finale, ha esordito battendo con un netto 5-0 l’Arabia Saudita: è la vittoria più larga in una partita inaugurale nella storia dei Mondiali. La Russia ha dato una buona impressione ma lo scarto così ampio nel risultato è stato possibile anche per il basso livello della nazionale saudita, mai stata in partita e senza qualità su cui fare affidamento. La partita è stata preceduta dalla tradizionale cerimonia, che si è svolta tra coreografie, balletti e l’esibizione di Robbie Williams. Nel corso della cerimonia, l’ex portiere della Spagna Iker Casillas, campione del mondo nel 2010, ha portato in campo la Coppa del Mondo che verrà assegnata nella finale in programma il prossimo 15 luglio al Luzhniki.