Milan-Sassuolo in streaming e in diretta TV

Milan-Sassuolo, primo posticipo della 31ª giornata di Serie A, si gioca questa sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dopo la sconfitta di oggi dell’Inter, il Milan ha la possibilità di recuperare punti verso la zona Champions League: è ancora molto lontana e le giornate rimaste in campionato sono poche, ma la squadra di Rino Gattuso può provare ad avvicinarsi e sperare in altri risultati negativi delle sue avversarie dirette. Al momento è sesta in campionato, con 51 punti: sei in meno della Lazio, che deve giocare contro l’Udinese, e otto in meno dell’Inter. Il Sassuolo, in una stagione molto deludente, arriva da una vittoria e due pareggi. È a cinque punti di distanza dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo:

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu.

Sassuolo (3-5-2) Consigli; Dell’Orco, Acerbi, Peluso; Lirola, Missiroli, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Babacar, Politano.

Come vedere Milan-Sassuolo in streaming e in TV:

Milan-Sassuolo verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Milan-Sassuolo sarà trasmessa anche da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.