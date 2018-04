Barcellona-Roma in diretta TV e in streaming

Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale di Champions League, si gioca stasera al Camp Nou di Barcellona a partire dalle 20.45. Con Liverpool-Manchester City, in programma stasera alla stessa ora, chiuderà le partite di andata dei quarti di finale, iniziate ieri con i primi due incontri.

Il Barcellona è fra le squadre più in forma d’Europa in questa stagione e ha tutti i favori dei pronostici, dato che si presenta con la sua squadra al completo e non perde una partita da gennaio (peraltro l’unica persa in questa stagione). Gli ultimi due incontri con la Roma in Champions League risalgono a due stagioni fa: all’andata finì 1-1 (con quel gol di Florenzi) mentre al ritorno il Barcellona vinse 6-1. Per farsi un’idea del divario tra le due squadre, basti pensare che la Roma partecipa ai quarti di finale di Champions League per la prima volta negli ultimi dieci anni. Il Barcellona invece è da undici anni di fila che raggiunge almeno i quarti di finale.

Questa sera Eusebio Di Francesco non avrà a disposizione l’esterno offensivo Cengiz Under, uno dei giocatori più in forma della Roma negli ultimi mesi. Nainggolan e Pellegrini non sono in ottime condizioni fisiche ma almeno il primo dovrebbe partire ugualmente titolare. Per il Barcellona invece l’unico indisponibile sarà il centrocampista titolare Sergio Busquets.

Le probabili formazioni di Barcellona-Roma:

Barcellona (4-4-2) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Dembele, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez

Roma (4-3-3) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti

Dove vedere Barcellona-Roma in streaming e in diretta TV:

Barcellona-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con Premium Play. Barcellona-Roma sarà trasmessa anche in chiaro da Canale 5 e Canale 5 HD o in streaming dal sito del canale, raggiungibile da qui. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.