Cosa c’è stasera in tv

La programmazione televisiva di stasera non offre grandi spunti: come ogni martedì ci saranno #cartabianca, L’Isola dei famosi e Dimartedì, e proseguirà la fiction di Rai Uno Questo nostro amore 80. L’unica vera novità sarà il lancio del canale 20, gestito da Mediaset, che proporrà partite di calcio e film in prima visione: stasera inizia le sue trasmissioni con l’andata dei quarti di finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid.

Rai Uno

21.25 – Questo nostro amore 80: terzo e quarto episodio della fiction con Anna Valle e Neri Marcorè che parla di due famiglie torinesi. Nel caso di questa stagione, nel corso degli anni Ottanta. È una prima visione.

Vittorio: "Guarda che lo faccio per rendere la vita più facile a tutti."

Anna: "Allora parto!"

Secondo appuntamento con "Questo nostro amore 80" ❤️ QUESTA SERA #3aprile alle 21.25 su #Rai1#QNA80 #QuestoNostroAmore @Questonsamore80 pic.twitter.com/kSL07XjkN5 — Rai1 (@RaiUno) April 3, 2018

Rai Due

21.20 – Hawaii Five-0

Due puntate della settima stagione della serie tv che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii. Stasera andranno in onda il decimo e l’undicesimo episodio della settima stagione.

Stasera dalle 21.20 doppio appuntamento di @HawaiiFive0CBS con gli episodi "Il fardello" e a seguire "Il salvataggio" pic.twitter.com/zjf2V6aAAr — Rai2 (@RaiDue) April 3, 2018

Rai Tre

21.15 – #cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer. Fra gli ospiti di stasera ci saranno Beppe Sala, Paolo Romani e Gianni Cuperlo.

Alle 21:15 su @RaiTre a #cartabianca si parlerà di attualità politica e degli scenari che si aprono per il nuovo governo:

🗣️dalle Consultazioni al Quirinale ai nuovi equilibri in Parlamento, al dibattito sulle alleanze, sulla leadership e sui programmi dei partiti. pic.twitter.com/P5qFsSfeIS — #cartabianca (@Cartabiancarai3) April 3, 2018

Rete 4

21.15 – Il piccolo lord

Storico film britannico uscito nel 1980, adattamento dell’omonimo libro per bambini di Frances Hodgson Burnett. Nel cast ci sono soprattutto Rick Schroder e Alec Guinness.

Canale 5

21.25 – L’isola dei famosi

Undicesima puntata del reality show con i personaggi famosi su un’isola deserta. L’isola in questione è in Honduras, e la conduttrice è Alessia Marcuzzi.

Avete bisogno di una vacanza per riprendervi dalle vacanze di Pasqua? 😎

Vi veniamo in aiuto noi! ☝️ STASERA vi aspetta l’undicesima puntata dell’#Isola! 🌴 pic.twitter.com/AMzMHJPYTO — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 3, 2018

Italia 1

21.25 – I Fantastici 4

Uscì nel 2005 e fu uno dei primissimi film sui supereroi Marvel. Le recensioni furono pessime, e la Marvel negli anni successivi ne ha realizzato un reboot.

La7

21:10 – Dimartedì

Il talk show politico condotto da Giovanni Floris, che ci ricorda che giorno della settimana è. Indovinate di cosa si parla?

È una partita a poker quella per il nuovo governo dopo lo stallo decretato dalle elezioni del 4 marzo. Ma da mercoledì il presidente della Repubblica andrà a scoprire le carte dei diversi giocatori. E cosa succederà? Se ne parlerà domani 3 aprile a #dimartedì alle 21.10 su @La7tv — diMartedì (@diMartedi) April 2, 2018

Tv8

21.25 – Predestination

Film di fantascienza australiano del 2014 con Ethan Hawke, Sarah Snook e Noah Taylo. Racconta di un “agente temporale” che viaggia nel tempo per risolvere guai ed evitare il verificarsi di eventi catastrofici: alla sua ultima missione, deve confrontarsi con la persona che gli è sempre sfuggita.

Mediaset 20

20.38 – Juventus-Real Madrid

Partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra due delle squadre più forti del mondo. Mentre il Real Madrid è campione in carica del torneo, la Juventus non lo vince da 20 anni; mentre la Juventus arriva alla partita in un momento di forma non eccellente, il Real Madrid ha giocato molto bene in tutte le ultime partite.

Rai Quattro

21.05 – Vita di Pi



Film del 2012 tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel, sulla storia di un ragazzo che rimane su una nave in mezzo all’Oceano insieme a una tigre, un orango, una iena e una zebra. Vinse i premi Oscar per la Miglior regia, la Miglior colonna sonora, per gli effetti speciali e per la Miglior fotografia.

Rai Movie

21.15 – Qualunquemente

Commedia del 2o11, scritta e interpretata dal comico Antonio Albanese, nei panni del suo famoso personaggio Cetto La Qualunque.

Sky Cinema Uno

21.15 – The Rock

Sky Cinema Passion

21.00 – Cruel Intentions

Oppure, queste sono le cose nuove uscite su Netflix ad aprile.