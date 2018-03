Le previsioni meteo per Pasqua, domenica 1 aprile

La domanda che vi starete facendo oggi è: «Domani possiamo fare la grigliata all’aperto o no?». Risposta: nì. Al nord- est e al centro Italia la giornata inizierà con molte nubi e piogge sparse (soprattutto su Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo) ma verso il primo pomeriggio le cose dovrebbero mettersi meglio. Se la caverà bene chi abita in Piemonte e in Liguria, dove il cielo dovrebbe rimanere sereno per tutta la giornata. Anche al sud la mattina inizierà con nubi sparse e temporali sulla costa tirrenica, ma verso il pomeriggio sbucherà fuori qualche raggio di sole.

E Pasquetta? C’è una buona notizia per i grigliatori del lunedì di Pasqua: la legge di Murphy quest’anno non dovrebbe applicarsi, ci sarà bel tempo un po’ in tutta Italia.

Per quanto riguarda le temperature minime, caleranno un po’ ovunque, soprattutto nelle regioni centromeridionali.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.