Le previsioni meteo per domani, sabato 31 marzo

Domani su gran parte del nord Italia il cielo sarà, quando andrà bene, molto nuvoloso o comunque coperto. Quando andrà male pioverà e, in particolare sul nord-est, le piogge sono previste piuttosto intense e “a carattere temporalesco”. Quasi ovunque la giornata finirà meglio di come era iniziata. Brutto tempo anche al centro, con piogge previste nella maggior parte delle regioni, soprattutto nel pomeriggio. Anche qui, come al nord, dove non pioverà ci saranno comunque molte nuvole. È prevista pioggia ance in diverse regioni del sud.

Dopo un paragrafo di brutte notizie praticamente per tutti, due righe per tirare su il morale. A Pasqua e Pasquetta ci sarà sole su quasi tutte le regioni: grigliata confermata.