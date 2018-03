Dove vedere Inghilterra-Italia in diretta TV e in streaming

La partita amichevole tra Inghilterra e Italia si gioca stasera alle 21.00 allo stadio Wembley di Londra. È l’ultima amichevole internazionale in programma a marzo per entrambe le squadre e per l’Italia sarà anche l’ultima con un commissario tecnico provvisorio, Luigi Di Biagio.

Dopo le ultime disastrose apparizioni nei maggiori tornei internazionali, la Nazionale inglese è ora allenata da Gareth Southgate — che come Di Biagio è stato promosso dall’Under 21 — e può contare su un’ottima nuova generazione di calciatori, alcuni di grande talento. Stasera l’Italia dovrà prima di tutto reggere l’impatto fisico con gli avversari, dato che l’intensità è l’aspetto primario del gioco inglese. Per fare risultato dovrà cercare di mantenere sempre una buona organizzazione di gioco, evitando poi i tanti errori individuali visti nella sconfitta contro l’Argentina. Tuttavia, le condizioni fisiche di Jorginho e Marco Verratti – i due centrocampisti titolari – non sono delle migliori e questo potrebbe incidere parecchio sulla prestazione dell’Italia.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia:

Inghilterra (3-5-2) Butland; Walker, Stones, Mawson; Trippier, Alli, Dier, Lallana, Young; Sterling, Vardy

Italia (4-3-3) Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, Darmian; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne

Dove vedere Inghilterra-Italia:

Inghilterra-Italia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD o in streaming dal sito e dall’applicazione Rai Play, disponibile per pc, tablet, smartphone e Smart TV. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.