Le previsioni meteo per domani, martedì 27 marzo

Domani, martedì 27 marzo, ci sarà soprattutto cielo nuvoloso, dal nord al sud Italia, e in alcune zone pioverà o nevicherà –ma non arancione, come nell’est dell’Europa. Se abitate al nord, approfittate del sole mattutino.

Nord

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso di mattina, ma nel pomeriggio diventerà sempre più coperto e nevicherà sulle Alpi, sopra i 1.200-1.500 metri di altitudine.

Centro e Sardegna

In Sardegna ci sarà cielo molto nuvoloso e pioverà in molte località. Sul centro Italia la situazione sarà un po’ migliore: «al più qualche isolato debole piovasco sulle regioni tirreniche», prevede l’Aeronautica. Dal pomeriggio in poi il cielo sarà ancora più coperto.

Sud e Sicilia

Su tutto il sud Italia il cielo sarà coperto: da parzialmente a molto nuvoloso. Pioverà lungo le coste della Campania e delle regioni ioniche; meno andando verso sera.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.