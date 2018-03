Formula 1: il Gran Premio d’Australia in diretta TV e in streaming

Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 si corre oggi sul circuito dell’Albert Park di Melbourne. È il primo Gran Premio del Mondiale 2018 e la partenza è fissata alle 7.10 (ora italiana).

Lewis Hamilton partirà dalla pole position. Nelle qualifiche il campione in carica ha fatto registrare il record del circuito della pista e nella griglia di partenza partirà davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo partiranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. A rendere molto atteso il campionato del 2018 sono le crescenti aspettative intorno alla Ferrari, che non vince un campionato da dieci anni pur avendo l’anno scorso di molto ridotto lo svantaggio tecnico rispetto alla Mercedes, la squadra più forte e vincente degli ultimi tempi.

Dove vedere il GP d’Australia in diretta e in streaming:

Il Gran Premio è trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1 HD; in alternativa si può vedere in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Nel corso della giornata Sky trasmetterà delle repliche della gara.

Sky ha acquisito i diritti per tutte le gare in diretta e in esclusiva delle prossime tre stagioni di Formula 1: la Rai, a differenza degli anni passati, trasmetterà solamente il Gran Premio di Monza.