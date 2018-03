Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi

Oggi, giovedì 22 marzo, è in corso a Roma uno sciopero dei mezzi pubblici gestiti dalle due principali aziende di trasporti della città, ATAC e Roma Tpl. Lo sciopero, indetto dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb, riguarda autobus urbani, autobus periferici, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo.

Gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia

Lo sciopero durerà tutto il giorno, ma ATAC ha comunicato che verranno garantite tutte le corse tra le 17 e le 20. Stanotte, però, potrebbero esserci problemi nella circolazione dei bus notturni e di quelli della linea 913. Qui potete controllare in tempo reale lo stato delle linee di superficie, mentre qui ci sono le informazioni per le linee metropolitane e ferroviarie.

Le ragioni dello sciopero

Nel comunicato di Usb (Unione Sindacale di Base) potete leggere per esteso le ragioni dello sciopero: si fa riferimento al concordato presentato da ATAC, che da tempo ha enormi debiti ed è in crisi. Il concordato in questione è una procedura che permette a un’azienda molto indebitata di continuare le proprie attività.