Cosa c’è stasera in tv

Stasera su Rai Uno verrà trasmessa la 62esima edizione dei David di Donatello, i premi cinematografici più importanti d’Italia (se si escludono quelli della biennale di Venezia, che però è un festival); alla stessa ora, su Rai Due proseguirà con due nuovi episodi la serie Il cacciatore, che parla di un magistrato del pool antimafia di Palermo.

Rete Quattro farà vedere una partita di calcio con ex giocatori e personaggi dello spettacolo contro la violenza sulle donne (c’è anche Batistuta), mentre su Italia Uno ci sarà una nuova puntata delle Iene. Tra i film invece c’è meno scelta: ci sono Jumanji, una commedia con Sarah Jessica Parker che guida una vecchia Fiat Panda, un film storico sulla fine dei Borbone in Sicilia e Angeli e demoni.

Rai Uno

21.25 – David di Donatello 2018

La cerimonia di consegna dei David di Donatello torna su Rai Uno dopo che per due anni era stata trasmessa da Sky. Durante la serata, condotta da Carlo Conti, verranno assegnati in tutto più di venti David, compresi quelli per il Miglior film straniero e il Miglior film dell’Unione Europea e dei premi speciali a Stefania Sandrelli, Diane Keaton e Steven Spielberg. I cinque candidati per il Miglior film sono A Ciambra, Gatta Cenerentola, La tenerezza, Nico, 1988 e Ammore e malavita, che è anche il film con più candidature.

21.20 – Il cacciatore

Terzo e quarto episodio della nuova serie (non chiamatela fiction) della Rai basata sulla storia di Alfonso Sabella, magistrato molto esperto e impegnato nelle inchieste contro le mafie, assessore alla Legalità del Comune di Roma nella giunta di Ignazio Marino. La serie è tratta dal romanzo autobiografico di Sabella (Cacciatore di mafiosi. Le indagini, i pedinamenti, gli arresti di un magistrato in prima linea) ed è incentrata sull’attività del pool antimafia all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi di Capaci e di Via D’Amelio a Palermo. Nella serie il personaggio ispirato a Alfonso Sabella, che è il protagonista, si chiama Saverio Barone.

Rai Tre

21:15 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata dello storico programma condotto da Federica Sciarelli e incentrato sulla ricerca delle persone scomparse e su altri temi collegati alla cronaca italiana, come i casi irrisolti del passato e le inchieste sui crimini più recenti.

Ritrovato dalla Polizia dopo gli appelli il giovane sardo scomparso a Nizza [LEGGI TUTTO] → https://t.co/WxdYGBGIFu pic.twitter.com/b8NA0SuMls — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 21, 2018

Rete Quattro

20:30 – Partita Mundial: Italia VS Resto del Mondo

È una partita a scopo benefico giocata allo stadio Olimpico con importanti ex calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo. L’incasso sarà devoluto a onlus e enti che operano contro la violenza sulle donne. Tra gli ex calciatori ci saranno Gabriel Omar Batistuta, Fabrizio Ravanelli e Aldair.

Appuntamento questa sera alle 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma per la #PartitaMundial. Per una serata dedicata allo sport, al divertimento ma sopratutto alla solidarietà pic.twitter.com/OO6MfCPhcy — Croce Rossa Italiana (@crocerossa) March 21, 2018

Canale 5

21.10 – Tutte le strade portano a Roma

È una commedia sentimentale del 2015, prodotta tra Italia e Stati Uniti. È uno di quei film con gli americani tra i colli della Toscana, Raoul Bova che parla inglese e Sarah Jessica Parker che guida una vecchia Fiat Panda.

Italia Uno

21.20 – Le Iene

Nuova puntata del programma di approfondimento di Italia Uno, che il mercoledì viene condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e Gialappa’s Band. Il sito delle Iene dice che stasera andrà in onda un «esperimento antropologico» che ha a che fare con cinque sosia, e viene paragonato a un episodio di Black Mirror.

Nella prossima puntata de Le Iene vedrete Loft, un “test antropologico” che ha aperto la discussione anche nella nostra redazione. Lo abbiamo fatto vedere in anteprima a Carlo Freccero e Stefano Bonaga e abbiamo chiesto cosa ne pensano #LeIene ⬇️https://t.co/P9BmXRPGb6 — Le Iene (@redazioneiene) March 20, 2018

La 7

21.10 – Atlantide

È un programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori che racconta «storie di uomini e di mondi», secondo il sottotitolo. Nella puntata di stasera si parlerà di Che Guevara.

TV 8

21.30 – Angeli e demoni

Film del 2009 di Ron Howard basato sul famoso romanzo di Dan Brown. Il protagonista è Tom Hanks, che interpreta sempre il professore di semiologia Robert Langdon, che indaga su misteri religiosi del Vaticano e su una setta segreta. C’è anche Ewan McGregor, e il film è girato in buona parte a Roma e a Città del Vaticano.

NOVE

21.30 – Jumanji

È uno dei più noti film del genere “avventure degli anni Novanta con Robin Williams”. Un bambino trova uno strano gioco in scatola sepolto sottoterra, e comincia a giocarci con un’amica. Presto si scopre che il sistema di imprevisti e penitenze del gioco, Jumanji, ha effetti disastrosi sulla vita reale. Il bambino viene risucchiato da Jumanji e ci rimane intrappolato per 26 anni, cioè fino a quando altri due bambini ritrovano il gioco in soffitta e continuano la partita.

Rai Quattro

21.05 – MacGyver

Episodi 4, 5 e 6 della prima stagione reboot della storica serie tv MacGyver. Il creatore della nuova serie è lo stesso di quella andata in onda tra il 1985 e il 1992, Lee David Zlotoff: gli interpreti sono invece tutti nuovi.

Iris

21.00 – I Vicerè

Film storico italiano diretto da Roberto Faenza e interpretato da Alessandro Preziosi e Cristiana Capotondi. Parla della caduta dei Borbone e del risorgimento siciliano vissuto da una famiglia nobile di Catania che discende dai vicerè spagnoli.

Sky

Sky Cinema Cult

21.00 – Malcom X

Sky Cinema Comedy

21.00 – Fantozzi 2000 (la clonazione)

Sky Cinema Max

21.00 – Il ricatto