La guida ai David di Donatello

Stasera saranno assegnati i David di Donatello, i più importanti premi del cinema italiano. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle 21.25 e condotta da Carlo Conti, dopo che per due anni era stata trasmessa su Sky. I cinque candidati per il Miglior film sono A Ciambra, Gatta Cenerentola, La tenerezza, Nico, 1988 e Ammore e malavita, che è anche il film con più candidature.

Saranno assegnati in tutto più di venti David di Donatello, compresi quelli per il Miglior film straniero e il Miglior film dell’Unione Europea. Durante la serata saranno anche dati David speciali o alla carriera a Stefania Sandrelli, Diane Keaton e Steven Spielberg. A consegnare alcuni premi ci saranno Pierfrancesco Favino, Luca Zingaretti, Monica Bellucci, Roberto Bolle e Beppe Fiorello. Durante la serata Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane canteranno le canzoni di alcuni «grandi film del passato, rendendo un loro personale omaggio al cinema italiano».

Come funzionano i David di Donatello

I David di Donatello – di cui qualcuno parla come degli “Oscar del cinema italiano” – sono premi assegnati dall’Accademia del cinema italiano, che è presieduta da Piera Detassis ed è per l’Italia quello che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e per gli Oscar: è un’associazione di cui fanno parte quasi 1.500 membri con vari ruoli e meriti nel cinema italiano. Sono le persone che votano per assegnare i premi e tra loro ci sono Roberto Benigni, Ennio Morricone, Paolo Sorrentino, Maurizio Costanzo e Massimo Boldi. Ha votato per i premi l’86 per cento dei 1.491 membri con possibilità di voto.

I cinque candidati a Miglior film

• A Ciambra, di Jonas Carpignano: ha avuto sette nomination, ha per protagonista un ragazzo di 14 anni ed è ambientato in una comunità rom calabrese. È stato realizzato con il contributo del TorinoFilmLab ed è il film che l’Italia scelse di candidare agli Oscar di quest’anno.

• Ammore e malavita, dei Manetti Bros.: ha 14 nomination ed è una commedia musicale ambientata a Napoli, con Giampaolo Morelli, Serena Rossi e Claudia Gerini. I Manetti Bros. sono i fratelli Marco e Antonio Manetti, che hanno diretto anche Song’e Napule e L’arrivo di Wang.

• Gatta Cenerentola, di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone: è un film d’animazione, anche questo con alcune canzoni, che fu presentato e molto apprezzato al Festival di Venezia. Parla di una ragazza cresciuta dentro una grandissima nave ferma ormai da 15 anni nel porto di Napoli: il padre è morto e lei vive con la cattiva matrigna e con le sue altrettanto cattive figlie.

• La tenerezza, di Gianni Amelio: ha avuto sette nomination, è tratto dal romanzo La tentazione di essere felici, è ambientato a Napoli e ci recitano Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Elio Germano e Greta Scacchi.

• Nico, 1988, di Susanna Nicchiarelli: ha vinto il premio della sezione Orizzonti al Festival di Venezia. Parla degli ultimi anni di vita della cantante ed ex-modella tedesca Christa Päffgen, più nota come Nico, quella dei Velvet Underground.

Un po’ di altre cose sui premi

Tre dei cinque film in concorso sono ambientati a Napoli, una città che ha un ruolo importante in tutte le storie. In più, in diverse altre categorie è candidato Napoli velata di Ferzan Ozpetek. Secondo le quote SNAI, i favoriti per il premio al Miglior film sono La tenerezza, A ciambra e Ammore e Malavita. Ozpetek e Amelio sono considerati i favoriti per il David per la Miglior regia; Valerio Mastandrea (che ha recitato in The Place) e Jasmin Trinca (che ha recitato in Fortunata) dovrebbero vincere quelli per il Miglior attore e la Miglior attrice, categorie in cui sono candidati anche Paola Cortellesi, Valeria Golino, Giovanna Mezzogiorno e Isabella Ragonese e Antonio Albanese, Alessandro Borghi, Nicola Nocella e Renato Carpentieri. I film candidati per il David al Miglior film straniero sono Dunkirk, L’insulto, La La Land, Loveless e Manchester by the Sea (devono essere film usciti in Italia nel 2017). I film dell’Unione Europea sono invece 120 battiti al minuto, Borg McEnroe, Elle, Loving Vincent e The Square.

Un po’ di storia

La prima cerimonia dei David di Donatello fu nel 1956, vinse il film Racconti Romani e i premi per l’attore e l’attrice andarono a Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida. Walt Disney fu premiato come Miglior produttore straniero, per Lilli e il vagabondo. Negli anni le cerimonie sono state in alcuni casi a Taormina e Firenze e poi, dal 1981, sempre a Roma. Gli attori che hanno vinto più David sono Vittorio Gassman e Alberto Sordi; l’attrice che ha vinto più premi è Sofia Loren, seguita da Monica Vitti e Margherita Buy. Il regista più premiato è stato Francesco Rosi, che vinse sei David per la regia. Il film che ha vinto più premi è stato invece La ragazza del lago di Andrea Molaioli.

I David di un anno fa

La pazza gioia – il film di Paolo Virzì che racconta la fuga di due amiche da una comunità per donne con disturbi mentali – vinse cinque premi: quelli per Miglior film, Miglior regista, Miglior attrice protagonista (Valeria Bruni Tedeschi), Miglior sceneggiatura e Migliore scenografia. Indivisibili di Edoardo De Angelis e Veloce come il vento di Matteo Rovere vinsero sei premi ciascuno. Mastandrea vinse il suo quarto David, il secondo come Miglior attore non protagonista. Pochi giorni prima aveva partecipato insieme a Alessandro Cattelan, conduttore della cerimonia, e altri noti attori italiani questo video (che difficilmente vedremo rifatto con Carlo Conti).

Tutte le nomination dei David di Donatello 2018

Miglior film

A Ciambra

Ammore e malavita

Gatta Cenerentola

La tenerezza

Nico, 1988

Miglior regia

Jonas Carpignano (A Ciambra)

Manetti Bros. (Ammore e Malavita)

Gianni Amelio (La tenerezza)

Ferzan Ozpetek (Napoli velata)

Paolo Genovese (The Place)

Miglior regista esordiente

Cosimo Gomez (Brutti e cattivi)

Roberto De Paolis (Cuori puri)

Andrea Magnani (Easy – Un viaggio facile facile)

Andrea De Sica (I figli della notte)

Donato Carrisi (La ragazza nella nebbia)

Miglior sceneggiatura originale

A Ciambra

Ammore e malavita

La ragazza nella nebbia

Nico, 1988

Tutto quello che vuoi

Miglior sceneggiatura non originale

La guerra dei cafoni

La tenerezza

Sicilian Ghost Story

The Place

Una questione privata

Miglior produttore

A Ciambra

Ammore e malavita

Gatta Cenerentola

Nico, 1988

Smetto quando voglio Saga

Miglior attrice protagonista

Paola Cortellesi (Come un gatto in tangenziale)

Jasmine Trinca (Fortunata)

Valeria Golino (Il colore nascosto delle cose)

Giovanna Mezzogiorno (Napoli velata)

Isabella Ragonese (Sole cuore amore)

Miglior attore protagonista

Antonio Albanese (Come un gatto in tangenziale)

Nicola Nocella (Easy – Un viaggio facile facile)

Renato Carpentieri (La tenerezza)

Alessandro Borghi (Napoli velata)

Valerio Mastandrea (The Place)

Migliore attrice non protagonista

Claudia Gerini (Ammore e malavita)

Sonia Bergamasco (Come un gatto in tangenziale)

Micaela Ramazzotti (La tenerezza)

Anna Bonaiuto (Napoli velata)

Giulia Lazzarini (The Place)

Migliore attore non protagonista

Carlo Buccirosso (Ammore e malavita)

Alessandro Borghi (Fortunata)

Elio Germano (La tenerezza)

Peppe Barra (Napoli velata)

Giuliano Montaldo (Tutto quello che vuoi)

Miglior fotografia

A Ciambra

Malarazza – Una storia di periferia

Napoli velata

Sicilian Ghost Story

The Place

Miglior musica

Ammore e malavita

Gatta Cenerentola

La tenerezza

Napoli velata

Nico 1988

Migliore scenografia

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

La ragazza nella nebbia

La tenerezza

Napoli velata

Riccardo va all’inferno

Migliori costumi

Agadah

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

Napoli velata

Riccardo va all’inferno

Miglior trucco

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

Fortunata

Napoli velata

Nico 1988

Riccardo va all’inferno



Migliori acconciature

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

Fortunata

Nico 1988

Riccardo va all’inferno



Miglior montaggio

A Ciambra

Ammore e malavita

La ragazza nella nebbia

Nico 1988

The Place



Miglior suono

A Ciambra

Ammore e malavita

Gatta Cenerentola

Napoli velata

Nico 1988

Migliori effetti digitali

Addio fottuti musi verdi

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

Gatta Cenerentola

Monolith

Miglior documentario

’78 – Vai piano ma vinci

Evviva Giuseppe

La lucida follia di Marco Ferreri

Saro

The Italian Jobs

Miglior film dell’Unione Europea

120 battiti al minuto

Borg McEnroe

Elle

Loving Vincent

The Square

Miglior film straniero

Dunkirk

L’insulto

La La Land

Loveless

Manchester by the Sea

Miglior cortometraggio

Bismillah

Confino

La giornata

Mezzanotte zero zero

Pazzo & Bella