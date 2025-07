A guardare Wimbledon

Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis al mondo, si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, il primo italiano a riuscirci, contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, suo grande rivale.

Nelle scorse settimane, e come ogni anno, sugli spalti si sono viste facce note di vario tipo: gli attori Paul Mescal e Andrew Scott, e Monica Barbaro con Andrew Garfield, tra i più fotografati; gli immancabili David Beckham, Anna Wintour e Hugh Grant, presenze fisse ogni anno; vecchie glorie del tennis come Andre Agassi, Stan Smith e Roger Federer; per finire con Tom Holland, Sienna Miller, Leonardo DiCaprio e rappresentanti di varie famiglie reali europee, compreso quello giovane e imbronciato che immaginerete.

