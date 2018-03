La sera del 21 marzo saranno assegnati i David di Donatello 2018, i premi cinematografici più importanti in Italia (se si escludono quelli della biennale di Venezia, che però è un festival). Ok non saranno come gli Oscar, ma nel corso di oltre cinquant’anni di premiazioni, anche i David hanno avuto i loro momenti, tra alti e bassi. E una volta, forse non lo sapete, fu premiata anche Marilyn Monroe.