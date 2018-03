David di Donatello 2018: tutti i vincitori, in ordine

Quella di quest’anno era la 62esima edizione dei David di Donatello, i premi assegnati dall’Ente David di Donatello dell’Accademia del Cinema Italiano. La cerimonia di premiazione è stata condotta da Carlo Conti ed è avvenuta in uno studio di Roma, nella serata di mercoledì 21 marzo. I David di Donatello sono i riconoscimenti italiani più famosi per chi lavora nel cinema. Quest’anno il premio principale – quello di Miglior film – è stato assegnato a Ammore e Malavita, una commedia musical dei Manetti Bros. Era il film con più candidature, e ha ottenuto in totale quattro riconoscimenti: qui abbiamo spiegato cos’è e di cosa parla. Gli altri candidati al Miglior film erano A Ciambra, Gatta Cenerentola, La tenerezza e Nico, 1988.

Durante la cerimonia sono stati assegnati in tutto più di venti David, compresi quelli per il Miglior film straniero (Dunkirk), il Miglior film dell’Unione Europea (The Square) e i premi speciali a Stefania Sandrelli, Diane Keaton e Steven Spielberg. Altri film molto premiati sono stati Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli e A Ciambra, con cui Jonas Carpignano ha vinto il premio per il Miglior regista.

Miglior film

Ammore e Malavita, regia di Manetti Bros.

Miglior film dell’Unione Europea

The Square di Ruben Östlund

Miglior film straniero

Dunkirk di Christopher Nolan

Miglior documentario

La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma dell’Olio

Miglior cortometraggio

Bismillah di Alessandro Grande

Miglior regista

Jonas Carpignano per A Ciambra

Miglior regista esordiente

Donato Carrisi per La ragazza nella nebbia

Migliore sceneggiatura originale

Susanna Nicchiarelli per Nico, 1988

Migliore sceneggiatura non originale

Fabio Grassadonia e Antonio Piazza per Sicilian ghost story

Miglior produttore

Luciano Stella E Maria Carolina Terzi per Gatta Cenerentola

Migliore attrice protagonista

Jasmine Trinca per Fortunata

Miglior attore protagonista

Renato Carpentieri per La Tenerezza

Migliore attrice non protagonista

Claudia Gerini per Ammore e malavita

Migliore attore non protagonista

Giuliano Montaldo per Tutto quello che vuoi

Migliore autore della fotografia

Gian Filippo Corticelli per Napoli velata

Migliore musicista

Pivio & Aldo de Scalzi per Ammore e Malavita

Migliore canzone originale

“Bang Bang” di Pivio & Aldo de Scalzi, Nelson, Serena Rossi, Franco Ricciardi e Giampaolo Morelli per Ammore e Malavita

Migliore scenografo

Ivana Gargiulo e Deniz Gokturk Kobanbay per Napoli velata

Migliore costumista

Massimo Cantini Parrini per Riccardo va all’inferno

Migliore truccatore

Marco Altieri per Nico, 1988

Migliore acconciatore

Daniela Altieri per Nico, 1988

Migliore montatore

Affonso Gonçavales per A Ciambra

Migliore suono

Adriano di Lorenzo, Alberto Padoan, Marc Bastien, Eric Grattepain e Franco Piscopo per Nico, 1988

Migliori effetti digitali

Mad Entertainment per Gatta Cenerentola

David Giovani

Francesco Bruni per Tutto quello che vuoi