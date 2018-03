Le previsioni meteo per domani, giovedì 22 marzo

Il 22 marzo sembrerà un po’ di più primavera, almeno nel nord Italia, anche se le temperature non si alzeranno. Sulle regioni settentrionali ci sarà bel tempo quasi tutto il giorno, al centro prevarrà il cielo nuvoloso, così come al sud, e ci saranno piogge e nevicate.

Nord

Per il pomeriggio il Servizio meteorologico dell’Aeronautica prevede il «transito» di «qualche innocua velatura», ma in generale sarà una bella giornata. La mattina presto e dopo il tramonto si formerà la foschia in val Padana.

Centro e Sardegna

Ci sarà cielo nuvoloso su Sardegna, Umbria, Lazio centromeridionale e regioni adriatiche. Pioverà un po’ nell’est della Sardegna, Marche e Abruzzo. Nevicherà sui rilievi abruzzesi sopra i 300-400 metri di altitudine. Nel resto del centro Italia ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso; verso sera su gran parte dell’Umbria, delle Marche e del Lazio la situazione dovrebbe migliorare.

Sud e Sicilia

Al sud ci sarà il tempo peggiore: cielo molto nuvoloso e piogge diffuse su Molise, Campania centrorientale, Gargano e Basilicata centroccidentale. Nevicherà dai 500-600 metri di altitudine in Molise, dai 1.500 metri in Calabria e in Sicilia. Verso la fine della giornata la situazione dovrebbe un po’ migliorare.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.