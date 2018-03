È previsto per giovedì 22 marzo uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale di Roma che potrebbe causare diversi disagi: riguarda i dipendenti in servizio sui mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl. Saranno coinvolti quindi autobus urbani, autobus periferici, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Faisa Confail, Orsa e Usb.

Nel comunicato di Usb (Unione Sindacale di Base) potete leggere per esteso le ragioni dello sciopero: si fa riferimento al concordato presentato da ATAC, che da tempo ha enormi debiti ed è in crisi; è una procedura che permette a un’azienda molto indebitata di continuare le proprie attività.

Se qualcosa va storto ATAC fallisce. Se invece [il concordato] dovesse andare a buon fine, ATAC avrebbe risolto i problemi del debito pregresso con i fornitori ma rimarrebbe inalterato quello con banche ed istituzioni oltre a quello di esercizio che, al momento, somma circa un miliardo complessivo di debito. Quindi ATAC continuerebbe a camminare sull’orlo del baratro. (…) [ATAC] aveva bisogno di essere supportata da un piano industriale che garantisse la liquidità necessaria al ristoro annuo dei creditori. Soldi che, come temevamo, sono stati presi dalle tasche dei lavoratori, attraverso un vergognoso piano industriale e l’accordo sottoscritto dai soliti sindacati gialli, che tra le altre cose ha innalzato dell’orario di lavoro settimanale da 37 a 39 ore.

Gli orari dello sciopero di ATAC

ATAC ha fatto sapere che durante le proteste saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Non sarà invece garantito il servizio dei bus notturni e della linea 913 nella notte tra mercoledì 21 marzo e giovedì 22 marzo.

Sul sito dell’ATAC si può consultare una lista aggiornata in tempo reale con le linee soppresse, quelle in servizio e quelle che circoleranno a servizio ridotto: qui potete guardare lo stato delle linee di superficie, mentre qui ci sono le informazioni per le linee metropolitane e ferroviarie.