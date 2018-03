Come vedere la MotoGP in Qatar, in tv o in diretta streaming

Oggi alle 17 si corre il Gran Premio di MotoGP del Qatar, il primo della stagione del Motomondiale 2018. Il MotoGP del Qatar si correrà sul circuito di Losail, vicino a Doha, e in pole position c’è il pilota francese Johann Zarco della Yamaha, al suo secondo anno in MotoGP. Sempre dalla prima fila, in seconda e terza posizione, partiranno Marc Marquez della Honda e Danilo Petrucci della Ducati. Il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso partirà quinti, mentre Valentino Rossi della Yamaha sarà ottavo e Jorge Lorenzo della Ducati sarà nono.

La MotoGP corre a Losail dal 2007, in notturna, e l’anno scorso il MotoGP fu vinto da Maverick Viñales, che oggi parte in 12esima posizione. Nonostante non ci siano grandi cambiamenti per quanto riguarda piloti e scuderie, il Motomondiale di quest’anno si preannuncia molto combattuto, più di quelli passati. Tutte le case costruttrici hanno apportato dei miglioramenti significativi alle proprie moto, in particolare quelli che l’anno scorso avevano reso meno di quanto ci si aspettava.

Come vedere il Gran Premio di Qatar di MotoGP in streaming e in chiaro

Il Gran Premio di MotoGP del Qatarsarà trasmesso in diretta a pagamento su Sky Sport MotoGP alle 17, sul calane 208. Il Gran Premio del Qatar si potrà seguire anche in streaming su Sky Go. La gara sarà poi trasmessa in chiaro e in differita su TV8, alle 21.