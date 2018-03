Le previsioni meteo per domani, sabato 17 marzo

Non lasciatevi ingannare dalle temperature benevole di stamattina: domani il tempo sarà guasto, come si diceva una volta, più o meno in tutta Italia. Il Nord sarà coperto di nuvole, soprattutto le zone del Triveneto e del Friuli Venezia-Giulia, che dovrebbero diradarsi nel pomeriggio per comparire di nuovo in serata. Pioverà in Sardegna e nelle zone interne di Lazio e Abruzzo.

Lo scorso weekend sono comparsi i primi servizi dei telegiornali sulla gente che fa il bagno in Sicilia, specialmente a Mondello. Sarà difficile che domani si ripetano: in Sicilia sono previste nuvole e temperature più basse di questi giorni (non si dovrebbe arrivare ai 20 gradi, per intenderci). Nel resto del paese saranno comunque in aumento rispetto agli scampoli di inverno che abbiamo vissuto nelle ultime settimane.

Se ormai vi siete decisi a fare un giro, nonostante tutto, almeno trovatevi un bel posto. Noi vi proponiamo questi:

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.