Il meteo in Italia per venerdì 16 marzo

Domani mattina in gran parte del nord Italia la giornata inizierà con le nuvole, ed è probabile che da quelle nuvole cadrà acqua e che, soprattutto sul nord-est e oltre i 1.200 metri, diventerà neve. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare. Sono previste nuvole piuttosto compatte anche al centro, con probabili piogge sul Lazio. In Sardegna, tante nuvole ma meno acqua. Nel pomeriggio potrebbe anche farsi strada il sole, in particolare in Toscana, Umbria e Marche. Al sud potrebbe piovere – ma poco, di mattina – su Molise, Puglia e Campania settentrionale, è molto meno probabile che piova altrove.

A proposito di nuvole, visto che nelle ultime righe sono spesso saltate fuori: quanto siete preparati? Conoscete i cirri, i cirrocumuli, i cirrostrati, gli altocumuli, gli altostrati, gli stratocumuli, gli strati, i nembostrati, i cumuli e i cumulonembi? Conoscete anche quelle nuove, come le Flammagenitus e le Cataractagenitus?

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.