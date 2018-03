Arsenal-Milan di Europa League in diretta TV e in streaming

Arsenal-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, si gioca stasera a partire dalle 21.05 all’Emirates Stadium di Londra.

Dopo la sconfitta per 2-0 nella partita di andata di una settimana fa, per passare il turno al Milan non resta altro che vincere per 2-0, e poi giocarsela ai supplementari, o per 3-0 o più nei novanta minuti regolamentari. Sarà molto difficile, perché già all’andata l’Arsenal ha dimostrato di essere una squadra più pronta, sia dal punto di vista tecnico che atletico.

Il Milan si presenta a Londra dopo una vittoria contro il Genoa all’ultimo minuto e da sesta classificata della Serie A. Anche l’Arsenal arriva da una vittoria in campionato (3-0 contro il Watford) e al momento è sesta in Premier League.

Le probabili formazioni di Arsenal-Milan:

Arsenal (4-3-1-2) Ospina; Koscielny, Mustafi, Chambers; Bellerin, Kolasinac, Xhaka, Wilshere, Ramsey, Ozil; Welbeck

Milan (4-4-2) Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; André Silva, Cutrone

Dove vedere Arsenal-Milan in streaming e in diretta tv:

Arsenal-Milan verrà trasmessa da Sky a partire dalle 21.05 sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 e in streaming dal sito del canale. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A all’Europa League.