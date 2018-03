Quando arrivano i risultati delle regionali

Mentre lo scrutinio dei voti per le elezioni politiche è iniziato domenica sera subito dopo la chiusura dei seggi, quello per le elezioni regionali in Lombardia e in Lazio inizierà alle 14 di lunedì 5 marzo e si concluderà probabilmente nella serata di lunedì. Questo per una legge del 1976 che stabilisce i tempi per gli scrutini nel caso di sovrapposizioni tra elezioni politiche ed elezioni comunali o locali, dando priorità a quelli delle elezioni politiche.

Nella serata di domenica, comunque, sono stati diffusi gli exit poll relativi alle elezioni regionali, che danno qualche prima indicazione su come siano andate le cose. È bene ricordare che gli exit poll non sono sempre affidabilissimi e vanno presi con cautela, ma almeno in Lombardia la situazione che delineano sembra abbastanza chiara: il candidato del centrodestra Attilio Fontana è dato in grande vantaggio rispetto a quello del centrosinistra Giorgio Gori, a Dario Violi del Movimento 5 Stelle e a Onorio Rosati di Liberi e Uguali. Il vantaggio di Fontana è così netto che in molti si aspettano che Gori possa ammettere la sconfitta prima dell’inizio degli scrutini, già lunedì mattina.

Nel Lazio le cose sono più complicate. Il candidato del centrosinistra – il presidente uscente Nicola Zingaretti – è dato in vantaggio rispetto a Stefano Parisi e Roberta Lombardi, candidati del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, ma il suo margine è minore di quello di Fontana in Lombardia e la sua vittoria sembra ancora incerta. Per avere un’idea più chiara di come stanno davvero le cose bisognerà aspettare almeno le prime proiezioni basate sui dati reali, che arriveranno nelle prime ore del pomeriggio di lunedì.