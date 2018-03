Si sta votando per le elezioni politiche

Alle 7 di stamattina hanno aperto i seggi delle elezioni politiche. Chiuderanno alle 23. Alle 12, l’affluenza è stata del 19,38 per cento. Si va verso un’affluenza finale compresa fra il 65 e il 70 per cento, come previsto qualche giorno fa dai sondaggisti: sarebbe la più bassa nella storia delle elezioni politiche.

Si vota per rinnovare l’intero Parlamento italiano, e indirettamente per il nuovo governo. È la prima volta che si vota con la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis, un sistema misto fra proporzionale e uninominale: qui abbiamo spiegato come funziona, mentre qui abbiamo raccontato cosa troveranno gli elettori sulla scheda, e come votare materialmente i propri candidati. Per legge, da tre settimane non si possono diffondere sondaggi: qui trovate gli ultimi disponibili a quella data. In Lazio e Lombardia si voterà anche per rinnovare il consiglio e il governo della regione. Il Post seguirà la giornata di oggi con un liveblog, dove raccoglieremo notizie, aggiornamenti e foto: lo trovate qui sotto.

