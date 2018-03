Lazio-Juventus: dove vederla in streaming e in diretta TV

Lazio-Juventus è uno degli anticipi della 27ª giornata di Serie A e si giocherà questa sera alle 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Lazio-Juventus è il secondo anticipo di una giornata che probabilmente sarà decisiva per il campionato: le prime otto squadre in classifica giocano l’una contro l’altra, e sono previsti anche diverse partite importanti per la salvezza. Al momento la Juventus è seconda e la Lazio è terza. Sono però separate da 13 punti, e giocheranno per due obbiettivi diversi. La Juventus deve vincere per rimanere vicino al Napoli primo in classifica, la Lazio per consolidare il terzo posto che dà diritto all’accesso diretto in Champions League.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus:

Lazio (3-4-2-1) Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile.

Juventus (4-3-3) Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.

Dove vedere Lazio-Juventus in streaming, in diretta tv e online:

Lazio-Juventus verrà trasmessa da Sky su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Lazio-Juventus sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.