Dove guardare Lazio-Milan di Coppa Italia in streaming o in diretta tv

Stasera Lazio e Milan si incontreranno nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, dopo aver pareggiato zero a zero nella partita d’andata. Si giocherà alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, con la direzione dell’arbitro Gianluca Rocchi. Per accedere alla finale il Milan deve vincere o pareggiare con gol, mentre la Lazio sarà costretta a ottenere la vittoria.

Lazio e Milan sono due delle squadre più in forma in questo momento: la Lazio ha vinto 3-0, con una gran partita di Milinkovic-Savic; il Milan è a Roma già da qualche giorno e domenica ha vinto 2-0 contro la Roma, giocando bene, soprattutto nel secondo tempo. Sia Lazio che Milan giocheranno con quella che è praticamente la loro formazione titolare, nonostante entrambe avranno tra pochi giorni due complicate partite di campionato: la Lazio giocherà contro la Juventus e il Milan contro l’Inter.

Le probabili formazioni di Lazio e Milan

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić, Lulić; Luis Alberto; Immobile. All. Simone Inzaghi

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, A.Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Çalhanoglu. All. Gennaro Gattuso

Come vedere Lazio-Milan in streaming

Lazio-Milan verrà trasmessa in in chiaro dalla Rai sui canali Rai 1 e Rai HD. Sarà possibile vederla anche in streaming tramite il sito o l’applicazione di Rai Play, la piattaforma streaming della Rai. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.